Автор хита «За Путина» назвала Зеленского кровавым шутом

23 марта 2022 в 15:38 Размер текста - 17 +

Жанна Прохорихина написала стих про президента Украины Владимира Зеленского Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Тюменская певица Жанна Прохорихина, исполнившая песню собственного сочинения «За Путина!», написала стихотворение, в котором назвала президента Украины Владимира Зеленского кровавым шутом, наркоманом и сверхнегодяем. Об этом она рассказала в беседе с URA.RU. Стихотворение Прохорихина также опубликовала на своих страницах в социальных сетях. «Я написала этот стих сегодня ночью, буквально за несколько минут. Начинается оно следующими строками: „Кровавый шут взошел на пьедестал, сыграл в комедии главу страны, что стало явью, открыл себя он миру и открыл портал, где Сатана его погладил и направил — войти в историю кровавым паяцом, с продажною душой больного наркомана, на голубом глазу, играющий лицом, он сам уже не верит своему обману!“» — пояснила Прохорихина в беседе с URA.RU. Она добавила, что решила назвать стихотворение «Кровавый шут взошел на пьедестал». Пользователи социальных сетей, по словам Прохорихиной, с восхищением отнеслись к ее работе. Слова благодарности, в частности, прозвучали в адрес тюменской певицы от пользователей из Луганской и Донецкой народных республик. Ранее URA.RU писало о том, что в 2018 году тюменская певица Жанна Прохорихина написала и исполнила композицию «За Путина!». Клип на песню вызвал неоднозначную реакцию на Youtube, где украинские пользователи резко осудили творчество Прохорихиной. 24 февраля президент России Владимир Путин инициировал проведение спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Решению об этом предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик с Украиной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Тюменская певица Жанна Прохорихина, исполнившая песню собственного сочинения «За Путина!», написала стихотворение, в котором назвала президента Украины Владимира Зеленского кровавым шутом, наркоманом и сверхнегодяем. Об этом она рассказала в беседе с URA.RU. Стихотворение Прохорихина также опубликовала на своих страницах в социальных сетях. «Я написала этот стих сегодня ночью, буквально за несколько минут. Начинается оно следующими строками: „Кровавый шут взошел на пьедестал, сыграл в комедии главу страны, что стало явью, открыл себя он миру и открыл портал, где Сатана его погладил и направил — войти в историю кровавым паяцом, с продажною душой больного наркомана, на голубом глазу, играющий лицом, он сам уже не верит своему обману!“» — пояснила Прохорихина в беседе с URA.RU. Она добавила, что решила назвать стихотворение «Кровавый шут взошел на пьедестал». Пользователи социальных сетей, по словам Прохорихиной, с восхищением отнеслись к ее работе. Слова благодарности, в частности, прозвучали в адрес тюменской певицы от пользователей из Луганской и Донецкой народных республик. Ранее URA.RU писало о том, что в 2018 году тюменская певица Жанна Прохорихина написала и исполнила композицию «За Путина!». Клип на песню вызвал неоднозначную реакцию на Youtube, где украинские пользователи резко осудили творчество Прохорихиной. 24 февраля президент России Владимир Путин инициировал проведение спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Решению об этом предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик с Украиной.