В Пермских ЗАГСах закончились подарки для новорожденных

Возобновить выдачу подарков планируют в мае Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае закончились подарки для новорожденных. В региональном министерстве социального развития пояснили, что наборы временно перестали выдавать из-за задержек от поставщиков.

«К сожалению, подрядчик, который выиграл госконтракт на поставку подарков, проявил себя как недобросовестный поставщик. Контракт с ним расторгнут. Сейчас ищут нового. Предполагается, что уже в мае снова начнется выдача, все подарки новорожденным дойдут до адресатов», — цитирует сообщение ведомства 59.RU .

В подарочный набор для новорожденных входит одежда, одеяло, пеленки, полотенца. Отделы ЗАГС во всем регионе сейчас отмечают, какие семьи не получили набор, чтобы потом, когда подарки снова появятся, вручить их. Если родители не смогут сами приехать за подарком, в министерстве помогут организовать доставку набора.