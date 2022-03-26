Аналитик назвал самый выгодный вариант хранения сбережений

27 марта 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

В банках сейчас действуют высокие ставки по депозитам Фото: Денис Моргунов © URA.RU В перспективе выгоднее всего хранить свои сбережения во вкладах, пока в банках действуют на них высокие ставки. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил биржевой аналитик, инвестиционный стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов. «Я думаю, что пока высокие ставки по депозитам и по облигациям, то можно положить (в банк — ред.) в рублях в ближайшее время. Но есть и другие валюты, которые интересны, в том числе китайские юани и швейцарские франки, на которые не действуют комиссии на покупку валют. Но в ближайшей перспективе, в перспективе полугода, более выгодно держать деньги по высоким ставкам в рублевых активах», — сказал Сергей Суверов. В конце февраля Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до исторического максимума — 20%. Сразу после президент России Владимир Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок, которые указаны в договорах заемщиков. 18 марта совет директоров Банка России решил не менять ключевую ставку, чтобы остановить инфляцию в стране и стабилизировать экономику РФ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В перспективе выгоднее всего хранить свои сбережения во вкладах, пока в банках действуют на них высокие ставки. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил биржевой аналитик, инвестиционный стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов. «Я думаю, что пока высокие ставки по депозитам и по облигациям, то можно положить (в банк — ред.) в рублях в ближайшее время. Но есть и другие валюты, которые интересны, в том числе китайские юани и швейцарские франки, на которые не действуют комиссии на покупку валют. Но в ближайшей перспективе, в перспективе полугода, более выгодно держать деньги по высоким ставкам в рублевых активах», — сказал Сергей Суверов. В конце февраля Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до исторического максимума — 20%. Сразу после президент России Владимир Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок, которые указаны в договорах заемщиков. 18 марта совет директоров Банка России решил не менять ключевую ставку, чтобы остановить инфляцию в стране и стабилизировать экономику РФ.