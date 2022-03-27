Свердловские школьники создали виртуальный тренажер для заводов

Разработка поможет будущим специалистам обучаться из дома Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Школьницы из Верхней Салды разработали виртуальный тренажер для кузнецов. Свою разработку юные специалисты представили на Всероссийской научно-практической конференции «Старт в инновации». Об этом URA.RU сообщили в благотворительном фонде «Эмпатия» Михаила Шелкова.

«Нам кажется, только виртуальная реальность может максимально передать суть и атмосферу профессии. Главный ее плюс — низкий порог входа, то есть абитуриент не будет долго разбираться, что к чему, и просто начнет свой урок», — заявила одна из разработчиц.

Проект начал создаваться во время акселератора в Верхней Салде. Три ученицы ставили перед собой задачу помочь абитуриентам знакомиться с разными профессиями. В итоге школьницы создали прототип приложения, которое знакомит с одним из процессов кузнечного дела, смоделировав для этого виртуальную мастерскую. Для этого они встречались с представителями профессии, изучали рынок и кузнечное дело.

«Когда выступали, чувствовали сильное волнение и восторг. Было так же интересно послушать и доклады других участников, посмотреть на их проекты. Ведь участие в конференции, в первую очередь, — это обмен опытом», — отмечают участницы конференции.

Разработка получила поддержку фонда «Эмпатия». По словам его основателя Михаила Шелкова, в будущем образовательные проекты для талантливой молодежи могут реализоваться в других регионах страны. «Акселератор проходил в Салде впервые, но после такого удачного старта я бы хотел, чтобы программы и конкурсы для активных и одаренных ребят мы проводили и в других регионах», — заявил Михаил Шелков.

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