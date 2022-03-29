FT: страны Запада рассорятся из-за санкций против России

Последствия «экономического разрыва» с Москвой вскоре начнут ощущаться в Великобритании Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Европе в скором времени начнут все более остро ощущаться последствия экономического разрыва с Россией. Как пишет газета Financial Times, усиление давления на Москву приведет к расколу единства Запада.

«Западные страны удивили даже самих себя скоростью и единством в объявлении беспрецедентных санкций против России. Тем не менее, последствия экономического разрыва с Москвой вскоре начнут все более остро ощущаться в Европе в виде роста цен, нехватки электроэнергии и социальных проблем из-за наплыва украинских беженцев», — пишет газета.

В издании приводят в пример Великобританию, сообщая, что в стране счета за электроэнергию могут увеличиться на 50% в апреле. Отмечается, что на Ближнем Востоке и в Африке может произойти резкое увеличение голода, что приведет к новому наплыву беженцев в Европу. «Напряжение уже начинает появляться между западными правительствами», — подытожили там.

Санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связанно с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе.

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