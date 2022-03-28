28 марта 2022

В Челябинске объяснили повышение цен на хлеб

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор проверяет детский сад и магазин на соблюдение противоковидных мер. Челябинск, хлеб, супермаркет, пятерочка, хлебобулочные изделия, магазин, продукты питания
Из-за подорожания сырья и упаковки растет в цене и хлеб Фото:
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Цены на товары в России

Цены на хлебобулочную продукцию «Первого хлебокомбината» — крупнейшего в Челябинске ее производителя — с 24 марта выросли на 5-10%. Эту информацию подтвердили URA.RU на предприятии.

«К сожалению, мы вынуждены пересмотреть отпускные цены. Причина — повышение стоимости муки, сырья, упаковочных материалов. В среднем повышение цен на нашу продукцию составило 5—10%», — пояснил URA.RU директор по продажам «Первого хлебокомбината» Сергей Константинов.

В абсолютных цифрах, по словам читателей URA.RU, рост цен с учетом торговых наценок магазинов составил от трех до восьми рублей в зависимости от изделия. Например, булка хлеба «Уральский подовый» теперь стоит от 55 до 60 рублей.

Из-за проведения спецоперации на Украине Россия оказалась под жесткими санкциями западных стран. Президент Владимир Путин сравнил происходящее с полномасштабной экономической войной и заявил, что граждане и бизнес не останутся без поддержки государства. Федеральная антимонопольная служба начала наказывать торговые сети и производителей за необоснованное повышение цен. Челябинские власти в ежедневном режиме ведут мониторинг цен по 18 позициям в торговых сетях.

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Цены на хлебобулочную продукцию «Первого хлебокомбината» — крупнейшего в Челябинске ее производителя — с 24 марта выросли на 5-10%. Эту информацию подтвердили URA.RU на предприятии. «К сожалению, мы вынуждены пересмотреть отпускные цены. Причина — повышение стоимости муки, сырья, упаковочных материалов. В среднем повышение цен на нашу продукцию составило 5—10%», — пояснил URA.RU директор по продажам «Первого хлебокомбината» Сергей Константинов. В абсолютных цифрах, по словам читателей URA.RU, рост цен с учетом торговых наценок магазинов составил от трех до восьми рублей в зависимости от изделия. Например, булка хлеба «Уральский подовый» теперь стоит от 55 до 60 рублей. Из-за проведения спецоперации на Украине Россия оказалась под жесткими санкциями западных стран. Президент Владимир Путин сравнил происходящее с полномасштабной экономической войной и заявил, что граждане и бизнес не останутся без поддержки государства. Федеральная антимонопольная служба начала наказывать торговые сети и производителей за необоснованное повышение цен. Челябинские власти в ежедневном режиме ведут мониторинг цен по 18 позициям в торговых сетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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