Челябинского производителя печенья отчитали за слова о росте цен

На фабрике заявили о повышении цен на кондитерские товары Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Челябинскую кондитерскую фабрику «Кременкульская», производящую печенье, накажут за распространение в СМИ информации о росте цен на кондитерские товары. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского УФАС.

«Предостережение выдано кондитерской фабрике „Кременкульская“. Публичные заявления должностных лиц о прогнозируемом повышении цен могут быть восприняты хозяйствующими субъектами, которые производят кондитерскую продукцию, как руководство к действию», — говорится в сообщении антимонопольной службы региона.

В ведомстве добавили, что при обнаружении признаков противоправного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными кондитерами Челябинское УФАС России незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования. Служба будет пресекать недобросовестные практики.

Ранее предупреждение от челябинского УФАС было выдано Евгению Фомину, занимающего пост председателя комитета по агропромышленной политике регионального отделения «Опоры России». Бизнесмен публично заявил о повышении стоимости продуктов питания.

Многие российские магазины вынуждены повышать цену на продукцию после введения санкций со стороны ЕС и США. Президент РФ Владимир Путин заявил, что такие методы являются агрессивными. Однако это не первый пакет санкций, введенных против России, а все предыдущие попытки ослабить российскую экономику не имели успеха. Наоборот, с введением санкций для западных стран нарушились системы расчетов и логистики, выросла инфляция, разрушились кооперационные связи.

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