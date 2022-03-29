Пермское мороженое будут производить из новых ингредиентов

Часть ингредиентов и так была российской, другую часть — заменили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пермский хладокомбинат «Созвездие» начнет использовать отечественные ингредиенты для производства мороженого. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Пермский хладокомбинат всегда старался поддерживать отечественных производителей. А санкции стали стимулом для ускорения процессов импортозамещения», — отметили представители хладокомбината в пресс-релизе правительства.

Основное сырье и так является российским. Это молоко, сливки, сахар, сыворотка молочная, яичный меланж, вафельные стаканчики, рожки и листы. Но некоторые ингредиенты были импортные. Сейчас на фабрике нашли замену заграничному алкализованному какао-порошку, который используется в производстве шоколадного мороженого.

Стоит отметить, что мороженое хладокомбината «Созвездие» реализуется не только в России, но и в других странах. К примеру, в феврале предприятие отгрузило в Китай 28,2 тонны мороженого. До конца текущего года в планах фабрики — увеличить производство мороженого «Село Зеленое» и «Топтыжка».

URA.RU ранее сообщало, что завод в Краснокамске приготовился к импортозамещению. Там готовы принять заказы на изготовление практически любых деталей для различной техники.

Иностранные производители уходят с российского рынка в рамках экономических санкций — это ответ Евросоюза на проведение вынужденной спецоперации на Украине, направленной на денацификацию и демилитаризацию. Как сообщали российские власти, санкции сказываются негативно и на западных странах: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства. Например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкций, ряд стран высказывает недовольство ситуацией на энергетическом рынке.

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