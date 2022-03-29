Пермское мороженое будут производить из новых ингредиентов

Пермский хладокомбинат «Созвездие» начнет использовать отечественные ингредиенты для производства мороженого. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
«Пермский хладокомбинат всегда старался поддерживать отечественных производителей. А санкции стали стимулом для ускорения процессов импортозамещения», — отметили представители хладокомбината в пресс-релизе правительства.
Основное сырье и так является российским. Это молоко, сливки, сахар, сыворотка молочная, яичный меланж, вафельные стаканчики, рожки и листы. Но некоторые ингредиенты были импортные. Сейчас на фабрике нашли замену заграничному алкализованному какао-порошку, который используется в производстве шоколадного мороженого.
Стоит отметить, что мороженое хладокомбината «Созвездие» реализуется не только в России, но и в других странах. К примеру, в феврале предприятие отгрузило в Китай 28,2 тонны мороженого. До конца текущего года в планах фабрики — увеличить производство мороженого «Село Зеленое» и «Топтыжка».
URA.RU ранее сообщало, что завод в Краснокамске приготовился к импортозамещению. Там готовы принять заказы на изготовление практически любых деталей для различной техники.
Иностранные производители уходят с российского рынка в рамках экономических санкций — это ответ Евросоюза на проведение вынужденной спецоперации на Украине, направленной на денацификацию и демилитаризацию. Как сообщали российские власти, санкции сказываются негативно и на западных странах: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства. Например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкций, ряд стран высказывает недовольство ситуацией на энергетическом рынке.
Пермский хладокомбинат «Созвездие» начнет использовать отечественные ингредиенты для производства мороженого. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. «Пермский хладокомбинат всегда старался поддерживать отечественных производителей. А санкции стали стимулом для ускорения процессов импортозамещения», — отметили представители хладокомбината в пресс-релизе правительства. Основное сырье и так является российским. Это молоко, сливки, сахар, сыворотка молочная, яичный меланж, вафельные стаканчики, рожки и листы. Но некоторые ингредиенты были импортные. Сейчас на фабрике нашли замену заграничному алкализованному какао-порошку, который используется в производстве шоколадного мороженого. Стоит отметить, что мороженое хладокомбината «Созвездие» реализуется не только в России, но и в других странах. К примеру, в феврале предприятие отгрузило в Китай 28,2 тонны мороженого. До конца текущего года в планах фабрики — увеличить производство мороженого «Село Зеленое» и «Топтыжка». URA.RU ранее сообщало, что завод в Краснокамске приготовился к импортозамещению. Там готовы принять заказы на изготовление практически любых деталей для различной техники. Иностранные производители уходят с российского рынка в рамках экономических санкций — это ответ Евросоюза на проведение вынужденной спецоперации на Украине, направленной на денацификацию и демилитаризацию. Как сообщали российские власти, санкции сказываются негативно и на западных странах: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства. Например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкций, ряд стран высказывает недовольство ситуацией на энергетическом рынке.