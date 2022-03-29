29 марта 2022
28 марта 2022

Глава ХМАО поддержала семью военного, погибшего на Украине

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Житель Сургута, проходивший службу по контракту, погиб во время спецоперации на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор ХМАО Наталья Комарова выразила соболезнования родным и близким рядового гвардейского мотострелкового полка Михаила Волкова. Он погиб во время спецоперации на Украине. Об этом рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«Наталья Комарова выразила соболезнования родным и близким гвардии рядового контрактной службы Михаила Волкова из Сургута, погибшего при выполнении воинского долга во время спецоперации на территории Украины. В 2021 году был призван для прохождения воинской обязанности в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, в 2022 году принял решение о прохождении военной службы по контракту — нес службу в составе 254-го гвардейского мотострелкового полка имени Александра Матросова», — сказано в сообщении властей.

В Сургуте у погибшего остались родители и сестра. «Близкие погибшего будут обеспечены мерами социальной поддержки для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей», — заключили в окружном департаменте.

URA.RU ранее писало, что о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Цель российских военных — максимально сохранить жизнь не только мирным гражданам Украины, но и военнослужащим ВСУ. Однако украинская сторона не только блокирует передвижение беженцев и граждан, желающих покинуть зону боевых действий, но также зачастую использует их в качестве живого щита.

Рядовой гвардейского мотострелкового полка Михаил Волков

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова выразила соболезнования родным и близким рядового гвардейского мотострелкового полка Михаила Волкова. Он погиб во время спецоперации на Украине. Об этом рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО. «Наталья Комарова выразила соболезнования родным и близким гвардии рядового контрактной службы Михаила Волкова из Сургута, погибшего при выполнении воинского долга во время спецоперации на территории Украины. В 2021 году был призван для прохождения воинской обязанности в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, в 2022 году принял решение о прохождении военной службы по контракту — нес службу в составе 254-го гвардейского мотострелкового полка имени Александра Матросова», — сказано в сообщении властей. В Сургуте у погибшего остались родители и сестра. «Близкие погибшего будут обеспечены мерами социальной поддержки для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей», — заключили в окружном департаменте. URA.RU ранее писало, что о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Цель российских военных — максимально сохранить жизнь не только мирным гражданам Украины, но и военнослужащим ВСУ. Однако украинская сторона не только блокирует передвижение беженцев и граждан, желающих покинуть зону боевых действий, но также зачастую использует их в качестве живого щита.
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