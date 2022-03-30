В Североуральской думе не будут искать замену умершему спикеру

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Выборы 2021 воскресенье 19 сентября, голосование и подсчет, ночь выборов. Пермь, урна, урна для голосования, выборы 2021
Администрация не будет устраивать довыборы на освободившуюся должность Фото:

В администрации Североуральска (Свердловская область) не будут искать замену умершему спикеру гордумы Александру Злобину. Об этом URA.RU рассказал источник в администрации города.

«Мы не планируем искать нового председателя. Довыборы в думу проводиться также не будут», — уточнил инсайдер.

Источник уточнил, что «теневым» председателем станет зампредседателя думы Александр Копылов. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу администрации. На момент публикации ответа не поступило.

Злобин скончался в возрасте 57 лет 28 марта 2022 года. Официально причина смерти политика не раскрывается. За пол года до этого, скончалась Елена Балбекова — предыдущий спикер думы города. По неофициальной информации, она покончила с собой. Незадолго до этого у Балбековой был диагностирована депрессия, предположительно развившаяся из-за затяжного конфликта с одним из депутатов.

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В администрации Североуральска (Свердловская область) не будут искать замену умершему спикеру гордумы Александру Злобину. Об этом URA.RU рассказал источник в администрации города. «Мы не планируем искать нового председателя. Довыборы в думу проводиться также не будут», — уточнил инсайдер. Источник уточнил, что «теневым» председателем станет зампредседателя думы Александр Копылов. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу администрации. На момент публикации ответа не поступило. Злобин скончался в возрасте 57 лет 28 марта 2022 года. Официально причина смерти политика не раскрывается. За пол года до этого, скончалась Елена Балбекова — предыдущий спикер думы города. По неофициальной информации, она покончила с собой. Незадолго до этого у Балбековой был диагностирована депрессия, предположительно развившаяся из-за затяжного конфликта с одним из депутатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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