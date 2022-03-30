В Североуральской думе не будут искать замену умершему спикеру

Администрация не будет устраивать довыборы на освободившуюся должность Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В администрации Североуральска (Свердловская область) не будут искать замену умершему спикеру гордумы Александру Злобину. Об этом URA.RU рассказал источник в администрации города.

«Мы не планируем искать нового председателя. Довыборы в думу проводиться также не будут», — уточнил инсайдер.

Источник уточнил, что «теневым» председателем станет зампредседателя думы Александр Копылов. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу администрации. На момент публикации ответа не поступило.

Злобин скончался в возрасте 57 лет 28 марта 2022 года. Официально причина смерти политика не раскрывается. За пол года до этого, скончалась Елена Балбекова — предыдущий спикер думы города. По неофициальной информации, она покончила с собой. Незадолго до этого у Балбековой был диагностирована депрессия, предположительно развившаяся из-за затяжного конфликта с одним из депутатов.