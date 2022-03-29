В Челябинске стартует сезон проката электросамокатов

Самокаты 30 марта развезли по городу (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинске 30 марта стартовал очередной сезон проката электросамокатов. Их уже развезли по улицам города. Между тем, Верховный суд РФ признал электросамокат транспортным средством. В ГИБДД области URA.RU сообщили, что в связи с этим ожидаются поправки в ПДД.

«На сегодняшний день не понятен юридический статус электросамокатов. Это и не мопед, и не велосипед. Как только определят статус транспортного средства, введут поправки в ПДД. Мы очень ждем этих изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

В пресс-службе кикшеринга Whoosh сообщили, что в новом сезоне увеличится зона покрытия сервиса в Тракторозаводском, Советском и Ленинском районах города. Немного подрастет и цена проката. Если в прошлом, дебютном, сезоне цена проката за минуту ровнялась пять рублей, то в новом она увеличилась до шести рублей. Однако, цена за старт поездки осталась прежней — 50 рублей.

В компании добавили, что в новом сезоне на улицах Челябинска появится новая модель электросамоката. Пользователям предложат дашборд с дополнительными функциями, индикаторными знаками, более надежной фиксацией смартфона и возможностью беспроводной зарядки смартфона во время поездки.