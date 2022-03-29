29 марта 2022

В Челябинске стартует сезон проката электросамокатов

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие сезона проката самокатов. Екатеринбург, самокат, электросамокат, Whoosh
Самокаты 30 марта развезли по городу (фото из архива) Фото:

В Челябинске 30 марта стартовал очередной сезон проката электросамокатов. Их уже развезли по улицам города. Между тем, Верховный суд РФ признал электросамокат транспортным средством. В ГИБДД области URA.RU сообщили, что в связи с этим ожидаются поправки в ПДД.

«На сегодняшний день не понятен юридический статус электросамокатов. Это и не мопед, и не велосипед. Как только определят статус транспортного средства, введут поправки в ПДД. Мы очень ждем этих изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

В пресс-службе кикшеринга Whoosh сообщили, что в новом сезоне увеличится зона покрытия сервиса в Тракторозаводском, Советском и Ленинском районах города. Немного подрастет и цена проката. Если в прошлом, дебютном, сезоне цена проката за минуту ровнялась пять рублей, то в новом она увеличилась до шести рублей. Однако, цена за старт поездки осталась прежней — 50 рублей.

В компании добавили, что в новом сезоне на улицах Челябинска появится новая модель электросамоката. Пользователям предложат дашборд с дополнительными функциями, индикаторными знаками, более надежной фиксацией смартфона и возможностью беспроводной зарядки смартфона во время поездки.

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В Челябинске 30 марта стартовал очередной сезон проката электросамокатов. Их уже развезли по улицам города. Между тем, Верховный суд РФ признал электросамокат транспортным средством. В ГИБДД области URA.RU сообщили, что в связи с этим ожидаются поправки в ПДД. «На сегодняшний день не понятен юридический статус электросамокатов. Это и не мопед, и не велосипед. Как только определят статус транспортного средства, введут поправки в ПДД. Мы очень ждем этих изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Челябинска. В пресс-службе кикшеринга Whoosh сообщили, что в новом сезоне увеличится зона покрытия сервиса в Тракторозаводском, Советском и Ленинском районах города. Немного подрастет и цена проката. Если в прошлом, дебютном, сезоне цена проката за минуту ровнялась пять рублей, то в новом она увеличилась до шести рублей. Однако, цена за старт поездки осталась прежней — 50 рублей. В компании добавили, что в новом сезоне на улицах Челябинска появится новая модель электросамоката. Пользователям предложат дашборд с дополнительными функциями, индикаторными знаками, более надежной фиксацией смартфона и возможностью беспроводной зарядки смартфона во время поездки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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