В челябинском парламенте придумали, как сэкономить бумагу

Александр Лазарев отменил бумажный формат работы в ЗСО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Законодательном собрании Челябинской области придумали способ экономить офисную бумагу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ЗСО, уже на 21 заседании депутаты используют для работы личные планшеты.

«Такое решение принял председатель ЗСО Александр Лазарев. Переход на электронный документооборот связан не только с недавней ситуацией с дефицитом бумаги в стране, но и в принципе наш председатель выступает за современный формат работы депутатского корпуса», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЗСО.

Ранее стало известно, что в органах власти в Челябинске сорвались миллионные торги на поставку бумаги в рабочие офисы. Ни один из поставщиков не явился на аукционы, проводимые Пенсионным фондом, комитетом образования мэрии города, а также управлением службы судебных приставов региона.

Дефицит и подорожание офисной бумаги, как и ряда других товаров связаны с введением антироссийских санкций со стороны западных государств. Такими способами они хотят ослабить экономику России, навредить миллионам россиян. Однако, как подчеркивал президент РФ Владимир Путин, санкций негативно сказываются и на странах, которые их вводят. После очередного пакета ограничений в некоторых из них нарушились системы расчетов и логистики, выросла инфляция, а также разрушились кооперационные связи.

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