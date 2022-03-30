30 марта 2022

В сетевых гигантах Тюмени разобрали соль и сахар. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Перекресток 31 марта. Тюмень, продукты, пустые полки, продукты на полках, сахара нет, продукты в магазине
Тюменцы продолжают скупать соль Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

На прилавках магазинов торговых сетей «Магнит» и «Пятерочка» закончилась соль. В «Пятерочке» нет и сахара. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«В „Магните“ появился сахар, но совсем нет соли. В „Пятерочке“ ни сахара, ни соли. Подсказать, когда товар будет на прилавках стабильно, продавцы не смогли», — рассказал корреспондент.

На месте соли — пустые прилавки. На горячей линии сети магазинов «Пятерочка» агентству сообщили, что компания пытается сделать все возможное для того, чтобы поход в магазин для тюменцев был наиболее комфортным. Связаться с представителями магазина «Магнит» агентству не удалось.

Ранее URA.RU писало о том, что в магазинах Тюмени раскупили сахар, соль и гречку. Ажиотажный спрос на продукты появился на фоне международных санкций, наложенных на Россию. По словам лидеров западных стран, эти ограничения вводятся для удара по экономике РФ и коснутся каждого жителя страны. Президент России Владимир Путин охарактеризовал такое поведение как прямую агрессию.

Если вы столкнулись с нехваткой продуктов и другими проблемами — напишите нам, поделитесь фото- и видеоматериалами. Наш telegram-канал @Sobyaninzdesbot

Пятерочка 31 марта. Тюмень
Фото: прилавки магазина «Пятерочка» в Тюмени
Фото:

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На прилавках магазинов торговых сетей «Магнит» и «Пятерочка» закончилась соль. В «Пятерочке» нет и сахара. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «В „Магните“ появился сахар, но совсем нет соли. В „Пятерочке“ ни сахара, ни соли. Подсказать, когда товар будет на прилавках стабильно, продавцы не смогли», — рассказал корреспондент. На месте соли — пустые прилавки. На горячей линии сети магазинов «Пятерочка» агентству сообщили, что компания пытается сделать все возможное для того, чтобы поход в магазин для тюменцев был наиболее комфортным. Связаться с представителями магазина «Магнит» агентству не удалось. Ранее URA.RU писало о том, что в магазинах Тюмени раскупили сахар, соль и гречку. Ажиотажный спрос на продукты появился на фоне международных санкций, наложенных на Россию. По словам лидеров западных стран, эти ограничения вводятся для удара по экономике РФ и коснутся каждого жителя страны. Президент России Владимир Путин охарактеризовал такое поведение как прямую агрессию. Если вы столкнулись с нехваткой продуктов и другими проблемами — напишите нам, поделитесь фото- и видеоматериалами. Наш telegram-канал @Sobyaninzdesbot
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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