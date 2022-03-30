Тюменцы продолжают скупать соль Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

На прилавках магазинов торговых сетей «Магнит» и «Пятерочка» закончилась соль. В «Пятерочке» нет и сахара. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«В „Магните“ появился сахар, но совсем нет соли. В „Пятерочке“ ни сахара, ни соли. Подсказать, когда товар будет на прилавках стабильно, продавцы не смогли», — рассказал корреспондент.

На месте соли — пустые прилавки. На горячей линии сети магазинов «Пятерочка» агентству сообщили, что компания пытается сделать все возможное для того, чтобы поход в магазин для тюменцев был наиболее комфортным. Связаться с представителями магазина «Магнит» агентству не удалось.

Ранее URA.RU писало о том, что в магазинах Тюмени раскупили сахар, соль и гречку. Ажиотажный спрос на продукты появился на фоне международных санкций, наложенных на Россию. По словам лидеров западных стран, эти ограничения вводятся для удара по экономике РФ и коснутся каждого жителя страны. Президент России Владимир Путин охарактеризовал такое поведение как прямую агрессию.

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Фото: прилавки магазина «Пятерочка» в Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU