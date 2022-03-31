Снежный шторм задержится в Челябинской области

В Челябинской области продлено штормовое предупреждение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Штормовое предупреждение о снегопадах и метелях в Челябинской области, объявленное 31 марта, продлено до 2 апреля. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

«В Челябинской области 1 апреля ожидаются осадки, в горах до сильных, в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь. На дорогах гололедица, в горах сильная», — говорится в сообщении миндортранса.

Управление федеральных дорог «Южный Урал» просит водителей соблюдать дистанцию и выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям. По возможности следует отказаться от дальних поездок.

Согласно данным Челябинского гидрометеоцентра, сложные погодные условия ожидаются и 2 апреля. На севере региона прогнозируются осадки от умеренных до сильных, в виде мокрого снега с дождем. Ранее синоптики предупредили о ледяном дожде.