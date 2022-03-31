31 марта 2022

Снежный шторм задержится в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Челябинск, светофор, снег, пешеход, погода, снегопад, климат
В Челябинской области продлено штормовое предупреждение Фото:

Штормовое предупреждение о снегопадах и метелях в Челябинской области, объявленное 31 марта, продлено до 2 апреля. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

«В Челябинской области 1 апреля ожидаются осадки, в горах до сильных, в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь. На дорогах гололедица, в горах сильная», — говорится в сообщении миндортранса.

Управление федеральных дорог «Южный Урал» просит водителей соблюдать дистанцию и выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям. По возможности следует отказаться от дальних поездок.

Согласно данным Челябинского гидрометеоцентра, сложные погодные условия ожидаются и 2 апреля. На севере региона прогнозируются осадки от умеренных до сильных, в виде мокрого снега с дождем. Ранее синоптики предупредили о ледяном дожде.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Штормовое предупреждение о снегопадах и метелях в Челябинской области, объявленное 31 марта, продлено до 2 апреля. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. «В Челябинской области 1 апреля ожидаются осадки, в горах до сильных, в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь. На дорогах гололедица, в горах сильная», — говорится в сообщении миндортранса. Управление федеральных дорог «Южный Урал» просит водителей соблюдать дистанцию и выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям. По возможности следует отказаться от дальних поездок. Согласно данным Челябинского гидрометеоцентра, сложные погодные условия ожидаются и 2 апреля. На севере региона прогнозируются осадки от умеренных до сильных, в виде мокрого снега с дождем. Ранее синоптики предупредили о ледяном дожде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...