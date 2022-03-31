Девочку, которая год провела в шкафу, забрали родственники

01 апреля 2022 в 10:13 Размер текста - 17 +

Девочку нашли с дистрофией третьей степени Фото: Илья Московец © URA.RU Девочку из Карпинска Свердловской области, которую мать больше года держала в шкафу, пытаясь заморить голодом, забрали родственники. Об этом они рассказали журналистам. «Больше не называйте ее, пожалуйста, „девочкой из шкафа“. Она не девочка из шкафа, а наша любимая малышка. Растет, радует нас», — передает портал Е1 слова бабушки ребенка Натальи. Она подчеркнула, что помогает внучке и пытается сделать все, чтобы сделать ее детство счастливее. Бабушка верит, что сможет исправить жизнь девочки. Приговор матери девочки вынесли 31 марта 2022 года. Ей назначили пять лет лишения свободы и штраф в 60 тысяч рублей. Следствие доказало, что женщина держала новорожденную дочь в спортивной сумке в шкафу. Когда девочку обнаружили, она была почти полностью истощена. Младенца доставили на вертолете из Карпинска в Екатеринбург, где стали выхаживать. Биологический отец девочки отказался признавать ее. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Девочку из Карпинска Свердловской области, которую мать больше года держала в шкафу, пытаясь заморить голодом, забрали родственники. Об этом они рассказали журналистам. «Больше не называйте ее, пожалуйста, „девочкой из шкафа“. Она не девочка из шкафа, а наша любимая малышка. Растет, радует нас», — передает портал Е1 слова бабушки ребенка Натальи. Она подчеркнула, что помогает внучке и пытается сделать все, чтобы сделать ее детство счастливее. Бабушка верит, что сможет исправить жизнь девочки. Приговор матери девочки вынесли 31 марта 2022 года. Ей назначили пять лет лишения свободы и штраф в 60 тысяч рублей. Следствие доказало, что женщина держала новорожденную дочь в спортивной сумке в шкафу. Когда девочку обнаружили, она была почти полностью истощена. Младенца доставили на вертолете из Карпинска в Екатеринбург, где стали выхаживать. Биологический отец девочки отказался признавать ее.