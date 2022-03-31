31 марта 2022

Девочку, которая год провела в шкафу, забрали родственники

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Клипарт. Магнитогорск, ребенок, младенец, кувез, ножка
Девочку нашли с дистрофией третьей степени Фото:

Девочку из Карпинска Свердловской области, которую мать больше года держала в шкафу, пытаясь заморить голодом, забрали родственники. Об этом они рассказали журналистам.

«Больше не называйте ее, пожалуйста, „девочкой из шкафа“. Она не девочка из шкафа, а наша любимая малышка. Растет, радует нас», — передает портал Е1 слова бабушки ребенка Натальи. Она подчеркнула, что помогает внучке и пытается сделать все, чтобы сделать ее детство счастливее. Бабушка верит, что сможет исправить жизнь девочки.

Приговор матери девочки вынесли 31 марта 2022 года. Ей назначили пять лет лишения свободы и штраф в 60 тысяч рублей.

Следствие доказало, что женщина держала новорожденную дочь в спортивной сумке в шкафу. Когда девочку обнаружили, она была почти полностью истощена. Младенца доставили на вертолете из Карпинска в Екатеринбург, где стали выхаживать. Биологический отец девочки отказался признавать ее.

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Девочку из Карпинска Свердловской области, которую мать больше года держала в шкафу, пытаясь заморить голодом, забрали родственники. Об этом они рассказали журналистам. «Больше не называйте ее, пожалуйста, „девочкой из шкафа“. Она не девочка из шкафа, а наша любимая малышка. Растет, радует нас», — передает портал Е1 слова бабушки ребенка Натальи. Она подчеркнула, что помогает внучке и пытается сделать все, чтобы сделать ее детство счастливее. Бабушка верит, что сможет исправить жизнь девочки. Приговор матери девочки вынесли 31 марта 2022 года. Ей назначили пять лет лишения свободы и штраф в 60 тысяч рублей. Следствие доказало, что женщина держала новорожденную дочь в спортивной сумке в шкафу. Когда девочку обнаружили, она была почти полностью истощена. Младенца доставили на вертолете из Карпинска в Екатеринбург, где стали выхаживать. Биологический отец девочки отказался признавать ее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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