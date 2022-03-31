На трассе М5 под Чебаркулем (Челябинская область) 1 апреля из-за метели в ДТП погибла женщина-водитель и пострадал подросток. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.
«На 10 км автодороги Чебаркуль—Мисяш—М5 водитель Daewoo Matiz в условиях снегопада при завершении обгона (обгон на данном участке разрешен) не справилась с управлением. При выезде на встречную полосу Daewoo Matiz столкнулся с встречным Volkswagen Bora», — отметили в пресс-службе ведомства.
Водитель Daewoo Matiz скончалась на месте происшествия. Водитель Volkswagen Bora и его пассажир, 14-летний подросток, доставлены в больницу.
Ранее управление федеральных дорог «Южный Урал» попросило водителей соблюдать дистанцию и выбирать скоростной режим из-за шторма и снегопада. По возможности следует отказаться от дальних поездок.
Спасатели помогали доставать пострадавших
пресс-служба управления ГИБДД по Челябинской области
Женщина-водитель погибла на месте происшествия
пресс-служба управления ГИБДД по Челябинской области
На трассе М5 под Чебаркулем (Челябинская область) 1 апреля из-за метели в ДТП погибла женщина-водитель и пострадал подросток. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области. «На 10 км автодороги Чебаркуль—Мисяш—М5 водитель Daewoo Matiz в условиях снегопада при завершении обгона (обгон на данном участке разрешен) не справилась с управлением. При выезде на встречную полосу Daewoo Matiz столкнулся с встречным Volkswagen Bora», — отметили в пресс-службе ведомства. Водитель Daewoo Matiz скончалась на месте происшествия. Водитель Volkswagen Bora и его пассажир, 14-летний подросток, доставлены в больницу. Ранее управление федеральных дорог «Южный Урал» попросило водителей соблюдать дистанцию и выбирать скоростной режим из-за шторма и снегопада. По возможности следует отказаться от дальних поездок.