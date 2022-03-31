31 марта 2022

Во время бурана на челябинской трассе пострадал подросток. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП у Швейной фабрики. Челябинск, дтп, авария, логан
Из-за снегопада водитель не справился с управлением (фото из архива) Фото:

На трассе М5 под Чебаркулем (Челябинская область) 1 апреля из-за метели в ДТП погибла женщина-водитель и пострадал подросток. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

«На 10 км автодороги Чебаркуль—Мисяш—М5 водитель Daewoo Matiz в условиях снегопада при завершении обгона (обгон на данном участке разрешен) не справилась с управлением. При выезде на встречную полосу Daewoo Matiz столкнулся с встречным Volkswagen Bora», — отметили в пресс-службе ведомства.

Водитель Daewoo Matiz скончалась на месте происшествия. Водитель Volkswagen Bora и его пассажир, 14-летний подросток, доставлены в больницу.

Ранее управление федеральных дорог «Южный Урал» попросило водителей соблюдать дистанцию и выбирать скоростной режим из-за шторма и снегопада. По возможности следует отказаться от дальних поездок.

Спасатели помогали доставать пострадавших
Женщина-водитель погибла на месте происшествия

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На трассе М5 под Чебаркулем (Челябинская область) 1 апреля из-за метели в ДТП погибла женщина-водитель и пострадал подросток. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области. «На 10 км автодороги Чебаркуль—Мисяш—М5 водитель Daewoo Matiz в условиях снегопада при завершении обгона (обгон на данном участке разрешен) не справилась с управлением. При выезде на встречную полосу Daewoo Matiz столкнулся с встречным Volkswagen Bora», — отметили в пресс-службе ведомства. Водитель Daewoo Matiz скончалась на месте происшествия. Водитель Volkswagen Bora и его пассажир, 14-летний подросток, доставлены в больницу. Ранее управление федеральных дорог «Южный Урал» попросило водителей соблюдать дистанцию и выбирать скоростной режим из-за шторма и снегопада. По возможности следует отказаться от дальних поездок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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