Из-за снегопада водитель не справился с управлением (фото из архива) Фото: Анна Андреева © URA.RU

На трассе М5 под Чебаркулем (Челябинская область) 1 апреля из-за метели в ДТП погибла женщина-водитель и пострадал подросток. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

«На 10 км автодороги Чебаркуль—Мисяш—М5 водитель Daewoo Matiz в условиях снегопада при завершении обгона (обгон на данном участке разрешен) не справилась с управлением. При выезде на встречную полосу Daewoo Matiz столкнулся с встречным Volkswagen Bora», — отметили в пресс-службе ведомства.

Водитель Daewoo Matiz скончалась на месте происшествия. Водитель Volkswagen Bora и его пассажир, 14-летний подросток, доставлены в больницу.

Ранее управление федеральных дорог «Южный Урал» попросило водителей соблюдать дистанцию и выбирать скоростной режим из-за шторма и снегопада. По возможности следует отказаться от дальних поездок.

Спасатели помогали доставать пострадавших пресс-служба управления ГИБДД по Челябинской области

Женщина-водитель погибла на месте происшествия пресс-служба управления ГИБДД по Челябинской области