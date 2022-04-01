В ЛДПР осудили Дегтярева за критику решений Жириновского. «Нужно сделать приятное лидеру партии»

01 апреля 2022 в 20:28 Размер текста - 17 +

Алексей Диденко заявил, что в ЛДПР приняли единогласное рабочее решение Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Жириновский тяжело заболел коронавирусом Депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко заявил, что ротация в органах партии является принципом, заложенным лидером фракции Владимиром Жириновским. Так он в беседе с URA.RU ответил на вопрос о его оценке высказывания губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Ранее Дегтярев заявил, что не стоит сейчас прибегать к кадровым перестановкам в партии в связи с болезнью ее лидера. Жириновский «жив, идет на поправку, пока он выздоравливает, надо вокруг него сплотиться», — сказал губернатор. Жириновского госпитализировали из-за заражения коронавирусом, в конце февраля его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. В конце марта ряд СМИ написали, что лидер ЛДПР якобы скончался. Затем в Госдуме и Минздраве опровергли эти заявления. «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что в партии обсуждаются возможные преемники на место Жириновского на случай продолжительной болезни. Диденко стал первым замом лидера партии в центральном аппарате. «Ротация в рабочих органах партии — принцип, заложенный много лет назад лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, дай бог ему скорейшего выздоровления! Все партийные структуры продолжают функционировать в штатном режиме. Принято исключительно рабочее решение, причем — единогласно, Высшим Советом партии, как главным постоянно действующим органом управления», — сказал Диденко URA.RU. По его словам, основной задачей членов партии является мобилизация и усиление работы по подготовке к Единому дню голосования. В ЛДПР планируют выстроить процессы так, чтобы Жириновский после возращения убедился в «монолитности» партии и ее готовности к избирательной кампании, отметил Диденко. «Главная цель сегодня — достойно выступить на предстоящих выборах. Это, безусловно, будет приятно выздоравливающему лидеру ЛДПР», — сказал он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко заявил, что ротация в органах партии является принципом, заложенным лидером фракции Владимиром Жириновским. Так он в беседе с URA.RU ответил на вопрос о его оценке высказывания губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Ранее Дегтярев заявил, что не стоит сейчас прибегать к кадровым перестановкам в партии в связи с болезнью ее лидера. Жириновский «жив, идет на поправку, пока он выздоравливает, надо вокруг него сплотиться», — сказал губернатор. Жириновского госпитализировали из-за заражения коронавирусом, в конце февраля его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. В конце марта ряд СМИ написали, что лидер ЛДПР якобы скончался. Затем в Госдуме и Минздраве опровергли эти заявления. «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что в партии обсуждаются возможные преемники на место Жириновского на случай продолжительной болезни. Диденко стал первым замом лидера партии в центральном аппарате. «Ротация в рабочих органах партии — принцип, заложенный много лет назад лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, дай бог ему скорейшего выздоровления! Все партийные структуры продолжают функционировать в штатном режиме. Принято исключительно рабочее решение, причем — единогласно, Высшим Советом партии, как главным постоянно действующим органом управления», — сказал Диденко URA.RU. По его словам, основной задачей членов партии является мобилизация и усиление работы по подготовке к Единому дню голосования. В ЛДПР планируют выстроить процессы так, чтобы Жириновский после возращения убедился в «монолитности» партии и ее готовности к избирательной кампании, отметил Диденко. «Главная цель сегодня — достойно выступить на предстоящих выборах. Это, безусловно, будет приятно выздоравливающему лидеру ЛДПР», — сказал он.