Дегтярев рассказал подробности о состоянии Жириновского

31 марта 2022 в 17:09 Размер текста - 17 +

Михаил Дегтярев сообщил, что Жириновский идет на поправку Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Жириновский тяжело заболел коронавирусом Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского улучшается, политик идет на поправку. Об этом рассказал губернатор Хабаровского края, председатель Хабаровского регионального отделения ЛДПР Михаил Дегтярев. «Он жив, он идет на поправку, пока он выздоравливает, надо вокруг него нам всем сплотиться. Считаю, что пока он не выздоровел, никаких движений нельзя делать. А то начали уже некоторые горячие головы перестановками заниматься», — сказал Дегтярев в интервью «Комсомольской правде». Губернатор отметил, что на Жириновском «держится» вся партия ЛДПР. «То, что он приболел, не является поводом для осуществления каких-то движений, а только желать здоровья», — подытожил он. В начале февраля Владимира Жириновского госпитализировали из-за заражения коронавирусом, несмотря на то, что он 8 раз привился от вируса. Он был направлен в Центральную клиническую больницу Москвы. 26 февраля стало известно, что Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Однако вскоре его состояние улучшилось — политик пришел в сознание. Сообщалось, что Жириновского вывели из медикаментозного сна и он начал идти на поправку. По данным Пятого канала, политик уже мог длительное время самостоятельно дышать. Однако врачи не спешили отключать Жириновского от аппарата искусственной вентиляции легких. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского улучшается, политик идет на поправку. Об этом рассказал губернатор Хабаровского края, председатель Хабаровского регионального отделения ЛДПР Михаил Дегтярев. «Он жив, он идет на поправку, пока он выздоравливает, надо вокруг него нам всем сплотиться. Считаю, что пока он не выздоровел, никаких движений нельзя делать. А то начали уже некоторые горячие головы перестановками заниматься», — сказал Дегтярев в интервью «Комсомольской правде». Губернатор отметил, что на Жириновском «держится» вся партия ЛДПР. «То, что он приболел, не является поводом для осуществления каких-то движений, а только желать здоровья», — подытожил он. В начале февраля Владимира Жириновского госпитализировали из-за заражения коронавирусом, несмотря на то, что он 8 раз привился от вируса. Он был направлен в Центральную клиническую больницу Москвы. 26 февраля стало известно, что Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Однако вскоре его состояние улучшилось — политик пришел в сознание. Сообщалось, что Жириновского вывели из медикаментозного сна и он начал идти на поправку. По данным Пятого канала, политик уже мог длительное время самостоятельно дышать. Однако врачи не спешили отключать Жириновского от аппарата искусственной вентиляции легких.