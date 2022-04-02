Четыре человека погибли в ДТП на челябинской трассе

На месте аварии работает ДПС Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Четыре человека погибли в лобовом столкновении машин «Лада Гранта» и «Лада Ларгус» 3 февраля на 138 километре автодороги Чебаркуль — Уйск — Магнитогорск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Авария произошла в 17 часов по местному времени.

«По предварительным данным, водитель „Лады Гранты“, 1983 года рождения, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем „Лада Ларгус“. За рулем второй машины находился мужчина 1955 года рождения. В результате ДТП погибло 4 человека: оба водителя и их пассажиры», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка региона.

На месте ДТП работают сотрудники полиции и ГИБДД. Сотрудники ДПС организуют движение на участке, где произошла авария.

Машины столкнулись на встречной полосе Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинской области

На месте работает полиция и спасатели Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинской области

Погибли два водителя и два пассажира Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинской области