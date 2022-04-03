В Челябинске создали замену заграничных обогревателей для метро

Челябинское научно-производственное объединение предприятий ПСО создало обогреватели для локомотивов и метро, которые способны заменить импортные аналоги в условиях санкций. Об этом URA.RU сообщили в министерстве промышленности Челябинской области.
«Мы продолжаем работу, начатую еще в 2014 году. На данный момент производим уже усовершенствованные нагревательные элементы для „Ласточек“ и грузовых локомотивов», — цитирует пресс-служба министерства слова директора группы компаний ПСО Игоря Панасюка.
В пресс-службе министерства добавили, что обогреватели полностью готовы к использованию при отоплении кабин локомотивов и обогреве вагонов метро. Разработка челябинских ученых уже вытеснила продукцию Siemens на скоростных электропоездах «Ласточка» и другом подвижном составе РЖД.
По сообщениям пресс-службы министерства, практически все компоненты и материалы, задействованные в изготовлении обогревателей — отечественные. Лишь ряд комплектующих приходится закупать за рубежом.
Развитие программы импортозамещения в России обусловлено введением жестких санкций со стороны ЕС и США. Таким образом лидеры западных стран хотят ослабить экономику России, навредить каждому россиянину. Президент РФ Владимир Путин заявил, что такие методы являются агрессивными.
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Челябинское научно-производственное объединение предприятий ПСО создало обогреватели для локомотивов и метро, которые способны заменить импортные аналоги в условиях санкций. Об этом URA.RU сообщили в министерстве промышленности Челябинской области. «Мы продолжаем работу, начатую еще в 2014 году. На данный момент производим уже усовершенствованные нагревательные элементы для „Ласточек“ и грузовых локомотивов», — цитирует пресс-служба министерства слова директора группы компаний ПСО Игоря Панасюка. В пресс-службе министерства добавили, что обогреватели полностью готовы к использованию при отоплении кабин локомотивов и обогреве вагонов метро. Разработка челябинских ученых уже вытеснила продукцию Siemens на скоростных электропоездах «Ласточка» и другом подвижном составе РЖД. По сообщениям пресс-службы министерства, практически все компоненты и материалы, задействованные в изготовлении обогревателей — отечественные. Лишь ряд комплектующих приходится закупать за рубежом. Развитие программы импортозамещения в России обусловлено введением жестких санкций со стороны ЕС и США. Таким образом лидеры западных стран хотят ослабить экономику России, навредить каждому россиянину. Президент РФ Владимир Путин заявил, что такие методы являются агрессивными.