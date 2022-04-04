04 апреля 2022

Челябинский инженер призвал вкладываться в импортозамещение

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Станция испытания авиадвигателей Д-36 на Арамильском авиационном ремонтном заводе. Свердловская область, Арамиль, инженер, механик, двигатель самолета, наука, двигатель, рабочая профессия, технологии, наука и техника, ремонт двигателя, обслуживание авиатехники, авиастроение, испытательный бокс, испытание двигателя, арамильский авиационный ремонтный завод, аарз, сотрудник завода
Челябинский бизнесмен считает, что власти должны вкладываться в импортозамещение Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Челябинский бизнесмен Алексей Федоров считает, что Россия сможет отказаться от импортной продукции при должном финансировании и поддержке государства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Союза женщин Челябинской области, с которым предприниматель поделился своим опытом.

«Если будут создаваться сильные и надежные компании, или государство вложит средства в уставной капитал существующих предприятий, то появятся высокооплачиваемые места. И на эти места придут люди, и будут работать и изобретать», — полагает Федоров, отметив, что ни одно частное лицо не будет вкладываться в производство, если не будет уверено в коммерческой выгоде.

Выпускник ЮурГУ Федоров работал ведущим инженером АО «Русские электрические двигатели». В 2016 году на фоне санкций завод начал переориентацию на производство высоковольтных двигателей, которые заменили импортные агрегаты. В октябре 2018 года президент Владимир Путин дистанционно дал разрешение на запуск завода. Так Россия смогла отказаться от покупки высоковольтных двигателей из-за границы. С 2020 года Федоров занялся собственными бизнес-проектами. Сейчас он возглавляет компанию, оказывающую услуги в сфере инженерного консалтинга.

Проблемы у российских бизнесменов начались после того, как США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции против России из-за спецоперации РФ на Украине. Впервые санкции против России были введены в 2000-х годах. По мнению президента Владимира Путина, Запад таким образом пытается «отменить Россию».

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Челябинский бизнесмен Алексей Федоров считает, что Россия сможет отказаться от импортной продукции при должном финансировании и поддержке государства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Союза женщин Челябинской области, с которым предприниматель поделился своим опытом. «Если будут создаваться сильные и надежные компании, или государство вложит средства в уставной капитал существующих предприятий, то появятся высокооплачиваемые места. И на эти места придут люди, и будут работать и изобретать», — полагает Федоров, отметив, что ни одно частное лицо не будет вкладываться в производство, если не будет уверено в коммерческой выгоде. Выпускник ЮурГУ Федоров работал ведущим инженером АО «Русские электрические двигатели». В 2016 году на фоне санкций завод начал переориентацию на производство высоковольтных двигателей, которые заменили импортные агрегаты. В октябре 2018 года президент Владимир Путин дистанционно дал разрешение на запуск завода. Так Россия смогла отказаться от покупки высоковольтных двигателей из-за границы. С 2020 года Федоров занялся собственными бизнес-проектами. Сейчас он возглавляет компанию, оказывающую услуги в сфере инженерного консалтинга. Проблемы у российских бизнесменов начались после того, как США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции против России из-за спецоперации РФ на Украине. Впервые санкции против России были введены в 2000-х годах. По мнению президента Владимира Путина, Запад таким образом пытается «отменить Россию».
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