В УБРиР вольют миллиарды из-за роста ключевой ставки ЦБ

Ценные бумаги выкупят действующие акционеры банка Фото: Александр Елизаров © URA.RU

«Уральский банк реконструкции и развития» выпустит акции на 3,75 млрд рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе банка. По данным эксперта, увеличение капитала может быть связано с необходимостью нарастить резервы.

«Дополнительная эмиссия — это очередной этап докапитализации, которая планомерно проводится акционерами УБРиР с декабря 2021 года в рамках утвержденной советом директоров стратегии на 2021—2023 годы. За последние 12 месяцев акционеры инвестировали более 6 млрд рублей в капитал банка. Предстоящая допэмиссия акций позволит усилить рыночные позиции банка и поддержит темпы развития бизнеса», — пояснил президент УБРиР Антон Соловьев.

Банк выпустит более 258 млн обыкновенных именных акций. Их разместят по цене 14,53 руб. Сейчас уставный капитал УБРиР состоит из 1 001 454 334 акций, следует из материалов, опубликованных на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Ценные бумаги выкупят действующие акционеры банка. Распределение долей станет известно после окончания процедуры, добавили в пресс-службе банка.

По мнению эксперта по слияниям и поглощениям, защите бизнеса Романа Лукичева, увеличение капитала УБРиР может быть связано с ростом ключевой ставки. Часть кредитов бизнесу выдавалась по плавающей ставке, поэтому размеры резервов, особенно по крупным займам, могли резко возрасти. Кроме того, банкам может понадобиться больше собственных средств. По данным эксперта, регулятор сделал послабления по ряду нормативов, например, по переоценке активов. Но без изменений остался норматив достаточности капитала банка (Н1).

«Решение может быть связано с необходимостью предотвращения покрытия возможных убытков, создания резервов, для предотвращения падения капитала в будущем, для поддержания обязательных экономических нормативов, в том числе достаточности собственных средств, устанавливаемых ЦБ. Одним из триггеров для этого могло стать увеличение ключевой ставки», — пояснил Лукичев.

Отметим, в феврале 2022 года УБРиР уже проводил допэмиссию акций. Тогда уставный капитал банка вырос на 3 млрд рублей. Ранее Канада и Великобритании ввели санкции в отношении УБРиР.

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