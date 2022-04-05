Чиновнице челябинского минобра предъявили обвинение во взятке

Ранее женщину отправили под домашний арест (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Начальнику контрактной службы регионального центра оценки качества и информатизации министерства образования Челябинской области Елене Морданенко предъявили обвинение в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона.

«Руководителю структурного подразделения бюджетного учреждения предъявлено обвинение в совершении преступления по п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ („Получение взятки в крупном размере“). По данным следствия, сотрудниками Контрольно-счетной палаты Челябинской области в ходе проверки было выявлено, в период 2019—2021 годов обвиняемая получила взятку от предпринимателя в сумме 350 тыс. рублей за заключение контракта на поставку офисной техники», — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР области Владимир Шишков.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области и ГУ МВД России по Челябинской области. Ранее Елену Морданенко отправили под домашний арест. Причастность к преступлению она признала в полном объеме.