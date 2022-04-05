05 апреля 2022

Чиновнице челябинского минобра предъявили обвинение во взятке

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Ранее женщину отправили под домашний арест (архивное фото) Фото:

Начальнику контрактной службы регионального центра оценки качества и информатизации министерства образования Челябинской области Елене Морданенко предъявили обвинение в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона.

«Руководителю структурного подразделения бюджетного учреждения предъявлено обвинение в совершении преступления по п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ („Получение взятки в крупном размере“). По данным следствия, сотрудниками Контрольно-счетной палаты Челябинской области в ходе проверки было выявлено, в период 2019—2021 годов обвиняемая получила взятку от предпринимателя в сумме 350 тыс. рублей за заключение контракта на поставку офисной техники», — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР области Владимир Шишков.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области и ГУ МВД России по Челябинской области. Ранее Елену Морданенко отправили под домашний арест. Причастность к преступлению она признала в полном объеме.

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Начальнику контрактной службы регионального центра оценки качества и информатизации министерства образования Челябинской области Елене Морданенко предъявили обвинение в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона. «Руководителю структурного подразделения бюджетного учреждения предъявлено обвинение в совершении преступления по п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ („Получение взятки в крупном размере“). По данным следствия, сотрудниками Контрольно-счетной палаты Челябинской области в ходе проверки было выявлено, в период 2019—2021 годов обвиняемая получила взятку от предпринимателя в сумме 350 тыс. рублей за заключение контракта на поставку офисной техники», — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР области Владимир Шишков. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области и ГУ МВД России по Челябинской области. Ранее Елену Морданенко отправили под домашний арест. Причастность к преступлению она признала в полном объеме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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