06 апреля 2022

Куратор пермских колоний получит новую должность

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган , прокурор, прокуратура
Занимавший должность прокурора Ленинского района Андрей Трегубов пошел на повышение в Приморье Фото:

Прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Вадим Расторгуев может возглавить прокуратуру Ленинского района Перми. Ранее он руководил прокуратурой Березников.

«Прокурором Ленинского района может быть назначен старший советник юстиции Вадим Расторгуев. Сейчас господин Расторгуев занимает должность пермского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Место прокурора Ленинского района освободилось 23 марта. Занимавший эту должность с 2015 года Андрей Трегубов перешел на пост заместителя в прокуратуру Приморского края. Вадим Расторгуев руководил прокуратурой Березников с 2015 по 2020 год. До этого он работал следователем, старшим следователем, прокурором Усольского района.

Ранее URA.RU сообщало, что в ГУ МВД по Пермскому краю может смениться начальник центра противодействия экстремизму. Это связано с конфликтом между полковниками.

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Прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Вадим Расторгуев может возглавить прокуратуру Ленинского района Перми. Ранее он руководил прокуратурой Березников. «Прокурором Ленинского района может быть назначен старший советник юстиции Вадим Расторгуев. Сейчас господин Расторгуев занимает должность пермского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Место прокурора Ленинского района освободилось 23 марта. Занимавший эту должность с 2015 года Андрей Трегубов перешел на пост заместителя в прокуратуру Приморского края. Вадим Расторгуев руководил прокуратурой Березников с 2015 по 2020 год. До этого он работал следователем, старшим следователем, прокурором Усольского района. Ранее URA.RU сообщало, что в ГУ МВД по Пермскому краю может смениться начальник центра противодействия экстремизму. Это связано с конфликтом между полковниками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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