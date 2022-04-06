06 апреля 2022

Жителя Снежинска осудили за дискредитацию армии РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина размещал порочащие сведения в соцсетях Фото:
новость из сюжета
Фейки о спецоперации России на Украине

Жителя Снежинска осудили за дискредитации Вооруженных сил РФ в социальных сетях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«В Снежинске сотрудники полиции выявили местного жителя 1973 года рождения, который разместил в соцсетях комментарии, дискредитирующие Вооруженные силы РФ. В отношении мужчины составлен протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП (действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ), и его дело было направлено в суд», — отметили в пресс-службе ведомства.

Материалы административного дела рассмотрел Снежинский городской суд. Он постановил назначить мужчине штраф в размере 30 тыс. рублей.

Ранее жительница Магнитогорска потеряла 45 тысяч рублей из-за фейка об Украине. Женщина неоднократно размещала высказывания, дискредитирующие действия ВС РФ при защите интересов России и ее граждан на Донбассе.

Спецоперация, направленная на прекращение геноцида русских в республиках Донбасса, по указу президента Владимира Путина началась 24 февраля. Главный приоритет российской армии — предотвращение жертв среди мирного населения. В связи с этим удары наносятся по объектам военной инфраструктуры.

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Жителя Снежинска осудили за дискредитации Вооруженных сил РФ в социальных сетях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «В Снежинске сотрудники полиции выявили местного жителя 1973 года рождения, который разместил в соцсетях комментарии, дискредитирующие Вооруженные силы РФ. В отношении мужчины составлен протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП (действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ), и его дело было направлено в суд», — отметили в пресс-службе ведомства. Материалы административного дела рассмотрел Снежинский городской суд. Он постановил назначить мужчине штраф в размере 30 тыс. рублей. Ранее жительница Магнитогорска потеряла 45 тысяч рублей из-за фейка об Украине. Женщина неоднократно размещала высказывания, дискредитирующие действия ВС РФ при защите интересов России и ее граждан на Донбассе. Спецоперация, направленная на прекращение геноцида русских в республиках Донбасса, по указу президента Владимира Путина началась 24 февраля. Главный приоритет российской армии — предотвращение жертв среди мирного населения. В связи с этим удары наносятся по объектам военной инфраструктуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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