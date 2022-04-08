В Копейске срывается покупка эко-автобусов за 178 млн рублей

Из-за действий поставщика исполнение контракта под угрозой (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) мэрия готова расторгнуть крупный контракт на поставку экологических автобусов с ООО «Синегорье-Авто». Сумма контракта составляет 178 млн рублей. Об этом 11 апреля заявил мэр города Андрей Фалейчик в ходе аппаратного совещания, передает корреспондент URA.RU.

«Если поставщик не в состоянии выполнить заключенный контракт, то примем соответствующие меры. Будем переторговывать. Есть четкое понимание, какая техника должна быть поставлена и в каком количестве», — заявил Фалейчик на аппаратном совещании. Трансляция велась в группе «Копейское телевидение» в соцсети «ВКонтакте».

В мэрии заявили, что поставщик, ООО «Синегорье-Авто», в одностороннем порядке пытается заменить условия контракта на приобретение автобусов. В администрации такие действия поставщика считают недопустимыми.

Контракт с ООО «Синегорье-Авто» был заключен 5 марта. Согласно документации закупки, подрядчику предстоит поставить семь автобусов с вместимостью от 15 до 20 посадочных мест и 17 более крупных транспортных средств, оборудованных 20-25 сидячими местами. Год выпуска автобусов — не ранее 2021 года.

Закупка эко-автобусов финансируется в основном за счет средств областного бюджета — 151 млн рублей. Муниципалитет добавляет 26,9 млн рублей. Малое предприятие «Синегорье-Авто» является официальным дилером ООО «Русские Автобусы — Группа ГАЗ» и ЗАО «ТролЗА», говорится на официальном сайте организации.

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