08 апреля 2022
07 апреля 2022

В Пермском крае попрощаются с погибшим на Украине военным

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Акция «Защитим память героев» в честь 23 февраля. Курган, гвоздики, акция памяти, похороны, военная форма
Прощание пройдет 10 апреля в КДЦ Лысьвы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Лысьве (Пермский край) 10 апреля состоится прощание с погибшим на Украине российским военным Дмитрием Хохряковым. Об этом сообщает администрация города в своей официальной странице во «ВКонтакте».

«В ходе военной спецоперации на Украине 3 апреля погиб лысьвенец Хохряков Дмитрий Дмитриевич», — сообщается в паблике. Прощание состоится в КДЦ Лысьвы 10 апреля в 10:00.

Специальная военная операция РФ по освобождению Донбасса началась 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — денацификация и демилитаризации Украины, которая готовила нападение на ДНР и ЛНР в марте. Он также отметил, что приоритет Москвы — не допустить напрасных жертв среди мирного населения, тогда как Украина часто использует гражданских как живой щит и устраивает издевательства над пленными россиянами. Минобороны РФ сообщало о блокировке российскими военными Харькова и Николаева. Под контролем находятся Запорожская и Херсонская области.

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В Лысьве (Пермский край) 10 апреля состоится прощание с погибшим на Украине российским военным Дмитрием Хохряковым. Об этом сообщает администрация города в своей официальной странице во «ВКонтакте». «В ходе военной спецоперации на Украине 3 апреля погиб лысьвенец Хохряков Дмитрий Дмитриевич», — сообщается в паблике. Прощание состоится в КДЦ Лысьвы 10 апреля в 10:00. Специальная военная операция РФ по освобождению Донбасса началась 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — денацификация и демилитаризации Украины, которая готовила нападение на ДНР и ЛНР в марте. Он также отметил, что приоритет Москвы — не допустить напрасных жертв среди мирного населения, тогда как Украина часто использует гражданских как живой щит и устраивает издевательства над пленными россиянами. Минобороны РФ сообщало о блокировке российскими военными Харькова и Николаева. Под контролем находятся Запорожская и Херсонская области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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