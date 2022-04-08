В Пермском крае попрощаются с погибшим на Украине военным

Прощание пройдет 10 апреля в КДЦ Лысьвы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Лысьве (Пермский край) 10 апреля состоится прощание с погибшим на Украине российским военным Дмитрием Хохряковым. Об этом сообщает администрация города в своей официальной странице во «ВКонтакте».

«В ходе военной спецоперации на Украине 3 апреля погиб лысьвенец Хохряков Дмитрий Дмитриевич», — сообщается в паблике. Прощание состоится в КДЦ Лысьвы 10 апреля в 10:00.

Специальная военная операция РФ по освобождению Донбасса началась 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — денацификация и демилитаризации Украины, которая готовила нападение на ДНР и ЛНР в марте. Он также отметил, что приоритет Москвы — не допустить напрасных жертв среди мирного населения, тогда как Украина часто использует гражданских как живой щит и устраивает издевательства над пленными россиянами. Минобороны РФ сообщало о блокировке российскими военными Харькова и Николаева. Под контролем находятся Запорожская и Херсонская области.