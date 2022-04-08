08 апреля 2022

В Челябинске поменяют павильоны на остановках

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Пустой город. Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, троллейбус, алое поле, остановка общественного транспорта, 75лет победы
Замену остановок начнут с центральных улиц Челябинска Фото:

В Челябинске к середине лета заменят 99 остановок общественного транспорта. Об этом сообщил 11 апреля вице-мэр областного центра Андрей Ксензов.

«На прошедшей неделе начата большая программа по замене остановочных павильонов. По городу будет заменено до июля 99 павильонов, из них 12 уже установлено. График на апрель предусматривает замену остановок на Свердловском проспекте и проспекте Ленина, а также на улицах Энгельса и Марченко», — доложил Ксензов в ходе проходящего по видеосвязи совещания главе города Наталье Котовой.

Кроме того, по словам чиновников, будут капитально отремонтированы все остановочные павильоны на Бродокалмакском тракте. Сначала с них полностью снимут старую краску, а затем покрасят заново. Остановочные комплексы, которые не затронет капитальный ремонт, отмоют, также с них уберут наклеенную рекламу.

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В Челябинске к середине лета заменят 99 остановок общественного транспорта. Об этом сообщил 11 апреля вице-мэр областного центра Андрей Ксензов. «На прошедшей неделе начата большая программа по замене остановочных павильонов. По городу будет заменено до июля 99 павильонов, из них 12 уже установлено. График на апрель предусматривает замену остановок на Свердловском проспекте и проспекте Ленина, а также на улицах Энгельса и Марченко», — доложил Ксензов в ходе проходящего по видеосвязи совещания главе города Наталье Котовой. Кроме того, по словам чиновников, будут капитально отремонтированы все остановочные павильоны на Бродокалмакском тракте. Сначала с них полностью снимут старую краску, а затем покрасят заново. Остановочные комплексы, которые не затронет капитальный ремонт, отмоют, также с них уберут наклеенную рекламу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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