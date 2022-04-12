«Известия»: Россия готовит крупное наступление севернее Мариуполя

Основные события будут происходить в Донбассе, считает Василий Кашин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сообщения об ускорении сроков спецоперации РФ на Украине могут указывать на планирующееся скорое наступление к северу от Мариуполя. С таким заявлением выступил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Видимо, приближается финал, возможности вырваться у них нет. Но сроки выбивания их из промзоны „Азовстали“ трудно предсказуемы с учетом особых условий и разветвленной сети подземных сооружений. Основные же события будут происходить севернее Мариуполя в Донбассе. Там намечаются какие-то крупные операции», — сказал Кашин «Известиям».

В последнее время на фронте мало что происходило за исключением зачистки Мариуполя и ограниченного продвижения в отдельных местах, отметил Кашин. По его словам, противник испытывает «острую нехватку боеприпасов и продовольствия.

Спецоперация РФ на Украине началась в конце февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что эта мера стали вынужденной и направлена на демилитаризацию и денацификацию. Российская армия наступает на различных направлениях. Заблокированы Харьков и Николаев, под полным контролем Херсонская область и большая часть Запорожской, освобождена значительная часть Донбасса. Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что обозначены направления, по которым нужно ускориться, передает Life . Чем дольше затягивается спецоперация, тем больше страдает гражданское население, высказался он, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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