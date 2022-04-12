«Известия»: Россия готовит крупное наступление севернее Мариуполя

Сообщения об ускорении сроков спецоперации РФ на Украине могут указывать на планирующееся скорое наступление к северу от Мариуполя. С таким заявлением выступил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
«Видимо, приближается финал, возможности вырваться у них нет. Но сроки выбивания их из промзоны „Азовстали“ трудно предсказуемы с учетом особых условий и разветвленной сети подземных сооружений. Основные же события будут происходить севернее Мариуполя в Донбассе. Там намечаются какие-то крупные операции», — сказал Кашин «Известиям».
В последнее время на фронте мало что происходило за исключением зачистки Мариуполя и ограниченного продвижения в отдельных местах, отметил Кашин. По его словам, противник испытывает «острую нехватку боеприпасов и продовольствия.
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Сообщения об ускорении сроков спецоперации РФ на Украине могут указывать на планирующееся скорое наступление к северу от Мариуполя. С таким заявлением выступил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. «Видимо, приближается финал, возможности вырваться у них нет. Но сроки выбивания их из промзоны „Азовстали“ трудно предсказуемы с учетом особых условий и разветвленной сети подземных сооружений. Основные же события будут происходить севернее Мариуполя в Донбассе. Там намечаются какие-то крупные операции», — сказал Кашин «Известиям». В последнее время на фронте мало что происходило за исключением зачистки Мариуполя и ограниченного продвижения в отдельных местах, отметил Кашин. По его словам, противник испытывает «острую нехватку боеприпасов и продовольствия. Спецоперация РФ на Украине началась в конце февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что эта мера стали вынужденной и направлена на демилитаризацию и денацификацию. Российская армия наступает на различных направлениях. Заблокированы Харьков и Николаев, под полным контролем Херсонская область и большая часть Запорожской, освобождена значительная часть Донбасса. Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что обозначены направления, по которым нужно ускориться, передает Life. Чем дольше затягивается спецоперация, тем больше страдает гражданское население, высказался он, сообщает «Федеральное агентство новостей».