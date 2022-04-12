Полиция нашла 10-летнего пермяка, который «сколотил банду»

Сотрудники полиции не обнаружили банды малолетних Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полиция в Перми установила личность 10-летнего школьника, который якобы «сколотил банду» из сверстников и держит в страхе микрорайона Кислотный дачи. О нем URA.RU рассказывала одна из жительниц микрорайона Анна Жукова, чей ребенок пострадал от несовершеннолетнего. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что информация о банде малолетних не подтвердилась.

«Данный несовершеннолетний не входит в состав устойчивой группы подростков противоправной направленности, совершающей указанные в публикации деяния и иные правонарушения на территории Орджоникидзевского района. В настоящее время работа по материалу продолжается, часть информации, имеющейся в СМИ, не нашла своего подтверждения», — пояснили в пресс-службе. В краевом главке пояснили, что проверка проводилась отделом полиции № 5 Орджоникидзевского района Перми

В то же время, правоохранители выяснили, что ребенок состоит на учете в отделе внутренних дел, «с ним проводится профилактическая работа». Ранее Жукова рассказала URA.RU о 10-летнем мальчике, получивший прозвище «батя на районе». Женщина заявила, что несовершеннолетний со своими товарищами хулиганит в подъездах, бьет сверстников и заставляет их совершать кражи в магазинах. Разговоры с родителями детей, по ее словам, не дают результатов.

Женщина уже обратилась в полицию. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила, что не успокоится, пока проблема не будет решена.

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