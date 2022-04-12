В Екатеринбурге возбудили дело в отношении 12 экстремистов

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении экстремисткой организации «СССР», занимавшейся распространением информации дискредитирующей власть РФ. Об этом заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Следственными органами полиции по данным фактам были возбуждены 12 уголовных дел по статьям об организации деятельности экстремистской организации. Детальное разбирательство длилось 19 месяцев, собранные материалы направлены в суд Ленинского района Нижнего Тагила», — сообщил Горелых
Экстремистская организация «СССР» занималась проведением собраний, лекций, распространением буклетов, агитационных материалов, дискредитирующих органы власти Российской Федерации. На данный момент задержаны трое граждан из Екатеринбурга и девать жителей Нижнего Тагила (Свердловская область). Подозреваемые подписали подписку о невыезде до окончания судебных разбирательств.
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении экстремисткой организации «СССР», занимавшейся распространением информации дискредитирующей власть РФ. Об этом заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Следственными органами полиции по данным фактам были возбуждены 12 уголовных дел по статьям об организации деятельности экстремистской организации. Детальное разбирательство длилось 19 месяцев, собранные материалы направлены в суд Ленинского района Нижнего Тагила», — сообщил Горелых Экстремистская организация «СССР» занималась проведением собраний, лекций, распространением буклетов, агитационных материалов, дискредитирующих органы власти Российской Федерации. На данный момент задержаны трое граждан из Екатеринбурга и девать жителей Нижнего Тагила (Свердловская область). Подозреваемые подписали подписку о невыезде до окончания судебных разбирательств.