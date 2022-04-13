Кудрин заявил о новой перестройке России

13 апреля 2022 в 16:37 Размер текста - 17 +

Алексей Кудрин рассказал, что делать с экономикой РФ в условиях санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Перестройка экономики России займет два года при условии, если западные санкции продолжат действовать. Такое заявление сделал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время отчета о работе ведомства в Совете Федерации РФ. «Конечно, нашей экономике придется перестраиваться. Мне кажется, что надо разделить краткосрочный и среднесрочный период. Если санкции сохранятся в целом в основном на том уровне, на котором сейчас они находятся, то примерно два года на перестройку, не меньше», — сказал Кудрин в ходе выступления, которое транслировалось на официальном сайте Совета Федерации. Глава Счетной палаты также отметил, что перестройка на импортозамещение большого количества товаров займет многие годы. При этом, добавил Кудрин, речи о полном импортозамещении не идет: «Мы внутри мирового рынка, мы, безусловно будем иметь контакты с другими юрисдикциями», — уточнил глава Счетной палаты. Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов выразил уверенность в том, что западным странам не удастся установить экономическую блокаду России и изолировать ее от мира. Усиление санкционного давления со стороны стран Евросоюза, США, Японии, Канады и ряда других государства связано со спецоперацией РФ на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что страны Запада активно вводят антироссийские ограничения еще с начала 2000-х годов. По его словам, целью этих санкций является отмена Росси, как государства и дискриминации всего, что связано с ней. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Перестройка экономики России займет два года при условии, если западные санкции продолжат действовать. Такое заявление сделал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время отчета о работе ведомства в Совете Федерации РФ. «Конечно, нашей экономике придется перестраиваться. Мне кажется, что надо разделить краткосрочный и среднесрочный период. Если санкции сохранятся в целом в основном на том уровне, на котором сейчас они находятся, то примерно два года на перестройку, не меньше», — сказал Кудрин в ходе выступления, которое транслировалось на официальном сайте Совета Федерации. Глава Счетной палаты также отметил, что перестройка на импортозамещение большого количества товаров займет многие годы. При этом, добавил Кудрин, речи о полном импортозамещении не идет: «Мы внутри мирового рынка, мы, безусловно будем иметь контакты с другими юрисдикциями», — уточнил глава Счетной палаты. Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов выразил уверенность в том, что западным странам не удастся установить экономическую блокаду России и изолировать ее от мира. Усиление санкционного давления со стороны стран Евросоюза, США, Японии, Канады и ряда других государства связано со спецоперацией РФ на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что страны Запада активно вводят антироссийские ограничения еще с начала 2000-х годов. По его словам, целью этих санкций является отмена Росси, как государства и дискриминации всего, что связано с ней.