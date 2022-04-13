13 апреля 2022

Глав городов и районов массово вызывают в Челябинск

© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер, совещание с главами. Челябинск
Вместо привычных заседаний чиновников ждут командные игры (фото из архива) Фото:

Мэров городов и глав районов Челябинской области массово вызывают в столицу региона. Руководителей муниципалитетов будет учить, как работать в новых условиях. Эту информацию подтвердили URA.RU профильные вице-губернаторы Алексей Фартыгин и Станислав Мошаров.

«Так, учеба глав муниципалитетов северной части области начнется 14 апреля. С учетом изменившейся ситуации и вызовов, стоящих перед страной и областью, программа занятий изменится. Гораздо большее внимание будет уделено командообразованию, умению оперативно реагировать на ситуацию, психологическим аспектам управленческой деятельности», — пояснил Фартыгин.

Как сообщил URA.RU Мошаров, курируемые им мэры юга области начали учиться 13 апреля. По данным URA.RU, обучение впервые организовано в новом формате.

В частности, оно включает, в том числе, деловые ситуационные игры, которые позволят чиновникам отойти от рутинной практики. Занятия будут проходить на базе челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Программа рассчитана на несколько дней и включает, помимо очных занятий, дистанционные курсы. Последнее занятие намечено на 25 мая.

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Мэров городов и глав районов Челябинской области массово вызывают в столицу региона. Руководителей муниципалитетов будет учить, как работать в новых условиях. Эту информацию подтвердили URA.RU профильные вице-губернаторы Алексей Фартыгин и Станислав Мошаров. «Так, учеба глав муниципалитетов северной части области начнется 14 апреля. С учетом изменившейся ситуации и вызовов, стоящих перед страной и областью, программа занятий изменится. Гораздо большее внимание будет уделено командообразованию, умению оперативно реагировать на ситуацию, психологическим аспектам управленческой деятельности», — пояснил Фартыгин. Как сообщил URA.RU Мошаров, курируемые им мэры юга области начали учиться 13 апреля. По данным URA.RU, обучение впервые организовано в новом формате. В частности, оно включает, в том числе, деловые ситуационные игры, которые позволят чиновникам отойти от рутинной практики. Занятия будут проходить на базе челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Программа рассчитана на несколько дней и включает, помимо очных занятий, дистанционные курсы. Последнее занятие намечено на 25 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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