Глав городов и районов массово вызывают в Челябинск

Вместо привычных заседаний чиновников ждут командные игры (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэров городов и глав районов Челябинской области массово вызывают в столицу региона. Руководителей муниципалитетов будет учить, как работать в новых условиях. Эту информацию подтвердили URA.RU профильные вице-губернаторы Алексей Фартыгин и Станислав Мошаров.

«Так, учеба глав муниципалитетов северной части области начнется 14 апреля. С учетом изменившейся ситуации и вызовов, стоящих перед страной и областью, программа занятий изменится. Гораздо большее внимание будет уделено командообразованию, умению оперативно реагировать на ситуацию, психологическим аспектам управленческой деятельности», — пояснил Фартыгин.

Как сообщил URA.RU Мошаров, курируемые им мэры юга области начали учиться 13 апреля. По данным URA.RU, обучение впервые организовано в новом формате.

В частности, оно включает, в том числе, деловые ситуационные игры, которые позволят чиновникам отойти от рутинной практики. Занятия будут проходить на базе челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Программа рассчитана на несколько дней и включает, помимо очных занятий, дистанционные курсы. Последнее занятие намечено на 25 мая.