14 апреля 2022

В Екатеринбурге стартовала запись детей в школы искусств

© Служба новостей «URA.RU»
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Прием документов в школы искусств продолжится до 25 мая Фото:

С 15 апреля стартует запись детей в школы искусств. URA.RU объясняет, что нужно сделать екатеринбуржцам, чтобы их дети без проблем пошли в художественную школу. Документы можно подать до 25 мая.

Записать ребенка в первый класс художественной, музыкальной, хоровой или театральной школы могут несколькими способами:

  • Обратиться непосредственно в нужную школу. Заявление и пакет документов можно принести и отдать членам приемной комиссии;
  • Прийти в ЦМУ (Центр муниципальных услуг — прим.ред.);
  • Подать заявление в ближайшем МФЦ (многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг — прим.ред.);
  • Школы искусств и музыкальные школы начинают принимать учеников с шести лет, а художественные с одиннадцати.

Чтобы поступить в музыкальную школу, необходимо пройти прослушивание. Часто детей просят спеть песню (таким образом проверяют слух и голосовые данные), прохлопать вслед за учителем ритм, запомнить и воспроизвести короткую мелодию, рассказать стихотворение. Варианты могут быть самыми разными.

Чтобы поступить в художественную школу, проводится заочный отбор детей, который необходим для выявления их творческих способностей в области изобразительного искусства. Отбор детей проводится в форме заочного задания. Например, творческое задание по композиции станковой: эскиз композиции на заданную тему с включением нескольких фигур человека.

Ранее URA.RU писало, что в ночь на 1 апреля стартует запись детей в первые классы общеобразовательных учреждений. Чтобы избежать перегрузок сайта госуслуг, принимать заявления от жителей разных районов будут в разное время. Первый этап стартует с 1 апреля по 30 июня текущего года. В этот период можно записать тех детей, которые проживают на закрепленной за школой территорией.

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С 15 апреля стартует запись детей в школы искусств. URA.RU объясняет, что нужно сделать екатеринбуржцам, чтобы их дети без проблем пошли в художественную школу. Документы можно подать до 25 мая. Записать ребенка в первый класс художественной, музыкальной, хоровой или театральной школы могут несколькими способами: Чтобы поступить в музыкальную школу, необходимо пройти прослушивание. Часто детей просят спеть песню (таким образом проверяют слух и голосовые данные), прохлопать вслед за учителем ритм, запомнить и воспроизвести короткую мелодию, рассказать стихотворение. Варианты могут быть самыми разными. Чтобы поступить в художественную школу, проводится заочный отбор детей, который необходим для выявления их творческих способностей в области изобразительного искусства. Отбор детей проводится в форме заочного задания. Например, творческое задание по композиции станковой: эскиз композиции на заданную тему с включением нескольких фигур человека. Ранее URA.RU писало, что в ночь на 1 апреля стартует запись детей в первые классы общеобразовательных учреждений. Чтобы избежать перегрузок сайта госуслуг, принимать заявления от жителей разных районов будут в разное время. Первый этап стартует с 1 апреля по 30 июня текущего года. В этот период можно записать тех детей, которые проживают на закрепленной за школой территорией.
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