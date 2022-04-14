В Екатеринбурге стартовала запись детей в школы искусств

15 апреля 2022 в 09:52 Размер текста - 17 +

Прием документов в школы искусств продолжится до 25 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 15 апреля стартует запись детей в школы искусств. URA.RU объясняет, что нужно сделать екатеринбуржцам, чтобы их дети без проблем пошли в художественную школу. Документы можно подать до 25 мая. Записать ребенка в первый класс художественной, музыкальной, хоровой или театральной школы могут несколькими способами: Обратиться непосредственно в нужную школу. Заявление и пакет документов можно принести и отдать членам приемной комиссии;

Прийти в ЦМУ (Центр муниципальных услуг — прим.ред.);

Подать заявление в ближайшем МФЦ (многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг — прим.ред.);

Школы искусств и музыкальные школы начинают принимать учеников с шести лет, а художественные с одиннадцати. Чтобы поступить в музыкальную школу, необходимо пройти прослушивание. Часто детей просят спеть песню (таким образом проверяют слух и голосовые данные), прохлопать вслед за учителем ритм, запомнить и воспроизвести короткую мелодию, рассказать стихотворение. Варианты могут быть самыми разными. Чтобы поступить в художественную школу, проводится заочный отбор детей, который необходим для выявления их творческих способностей в области изобразительного искусства. Отбор детей проводится в форме заочного задания. Например, творческое задание по композиции станковой: эскиз композиции на заданную тему с включением нескольких фигур человека. Ранее URA.RU писало, что в ночь на 1 апреля стартует запись детей в первые классы общеобразовательных учреждений. Чтобы избежать перегрузок сайта госуслуг, принимать заявления от жителей разных районов будут в разное время. Первый этап стартует с 1 апреля по 30 июня текущего года. В этот период можно записать тех детей, которые проживают на закрепленной за школой территорией. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

С 15 апреля стартует запись детей в школы искусств. URA.RU объясняет, что нужно сделать екатеринбуржцам, чтобы их дети без проблем пошли в художественную школу. Документы можно подать до 25 мая. Записать ребенка в первый класс художественной, музыкальной, хоровой или театральной школы могут несколькими способами: Чтобы поступить в музыкальную школу, необходимо пройти прослушивание. Часто детей просят спеть песню (таким образом проверяют слух и голосовые данные), прохлопать вслед за учителем ритм, запомнить и воспроизвести короткую мелодию, рассказать стихотворение. Варианты могут быть самыми разными. Чтобы поступить в художественную школу, проводится заочный отбор детей, который необходим для выявления их творческих способностей в области изобразительного искусства. Отбор детей проводится в форме заочного задания. Например, творческое задание по композиции станковой: эскиз композиции на заданную тему с включением нескольких фигур человека. Ранее URA.RU писало, что в ночь на 1 апреля стартует запись детей в первые классы общеобразовательных учреждений. Чтобы избежать перегрузок сайта госуслуг, принимать заявления от жителей разных районов будут в разное время. Первый этап стартует с 1 апреля по 30 июня текущего года. В этот период можно записать тех детей, которые проживают на закрепленной за школой территорией.