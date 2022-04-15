«Уральские авиалинии» стали одной из самых доходных авиакомпаний

15 апреля 2022 в 20:07 Размер текста - 17 +

Летом 2021 года «Уральские авиалинии» были признаны самой непунктуальной авиакомпанией в мире Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Авиакомпания «Уральские авиалинии» (Свердловская область) вошла в число самых прибыльных российских перевозчиков по итогам 2021 года. Бухгалтерскую отчетность 15 крупнейших авиакомпаний проанализировал «Интерфакс». «За 2021 год „Уральские авиалинии“ заработали 5,4 млрд рублей. В 2020 году „Уральские авиалинии“ ушли в убыток в размере в 5,8 млрд рублей», — говорится в отчетности, опубликованной в системе «СПАРК-Интерфакс». Ранее URA.RU писало, что Еврокомиссия внесла 21 российскую авиакомпанию, включая «Уральские авиалинии», в черный список по воздушной безопасности. Документ опубликован на официальном сайте ЕС. Перевозчикам запрещено летать в Европу из-за опасений «несоответствия международным стандартам по безопасности. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Авиакомпания «Уральские авиалинии» (Свердловская область) вошла в число самых прибыльных российских перевозчиков по итогам 2021 года. Бухгалтерскую отчетность 15 крупнейших авиакомпаний проанализировал «Интерфакс». «За 2021 год „Уральские авиалинии“ заработали 5,4 млрд рублей. В 2020 году „Уральские авиалинии“ ушли в убыток в размере в 5,8 млрд рублей», — говорится в отчетности, опубликованной в системе «СПАРК-Интерфакс». Ранее URA.RU писало, что Еврокомиссия внесла 21 российскую авиакомпанию, включая «Уральские авиалинии», в черный список по воздушной безопасности. Документ опубликован на официальном сайте ЕС. Перевозчикам запрещено летать в Европу из-за опасений «несоответствия международным стандартам по безопасности.