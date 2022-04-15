«Уральские авиалинии» стали одной из самых доходных авиакомпаний

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, кольцово, взлет самолета, airbus320, эйрбас320
Летом 2021 года «Уральские авиалинии» были признаны самой непунктуальной авиакомпанией в мире Фото:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» (Свердловская область) вошла в число самых прибыльных российских перевозчиков по итогам 2021 года. Бухгалтерскую отчетность 15 крупнейших авиакомпаний проанализировал «Интерфакс».

«За 2021 год „Уральские авиалинии“ заработали 5,4 млрд рублей. В 2020 году „Уральские авиалинии“ ушли в убыток в размере в 5,8 млрд рублей», — говорится в отчетности, опубликованной в системе «СПАРК-Интерфакс».

Ранее URA.RU писало, что Еврокомиссия внесла 21 российскую авиакомпанию, включая «Уральские авиалинии», в черный список по воздушной безопасности. Документ опубликован на официальном сайте ЕС. Перевозчикам запрещено летать в Европу из-за опасений «несоответствия международным стандартам по безопасности.

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» (Свердловская область) вошла в число самых прибыльных российских перевозчиков по итогам 2021 года. Бухгалтерскую отчетность 15 крупнейших авиакомпаний проанализировал «Интерфакс». «За 2021 год „Уральские авиалинии“ заработали 5,4 млрд рублей. В 2020 году „Уральские авиалинии“ ушли в убыток в размере в 5,8 млрд рублей», — говорится в отчетности, опубликованной в системе «СПАРК-Интерфакс». Ранее URA.RU писало, что Еврокомиссия внесла 21 российскую авиакомпанию, включая «Уральские авиалинии», в черный список по воздушной безопасности. Документ опубликован на официальном сайте ЕС. Перевозчикам запрещено летать в Европу из-за опасений «несоответствия международным стандартам по безопасности.
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