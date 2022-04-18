18 апреля 2022

Путин наградил главу челябинского района

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Заседание правительства Челябинской области с главами муниципалитетов. Челябинск., молчан михаил
Михаил Молчан награжден медалью орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Фото:

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени главу Октябрьского района Челябинской области Михаила Молчана. Соответствующий указ подписан 18 апреля.

Согласно документу, Молчан Михаил Иванович, глава Октябрьского муниципального района Челябинской области, удостоился награды за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Указ о награждении Молчана опубликован на официальном портале правовых актов.

Молчану 66 лет. Он впервые был избран главой Октябрьского района в 1996 году. В 2005 году он не стал избираться на третий срок, и местные элиты попросили его выдвинуть кандидатуру в 2010 году. С того времени он еще трижды избирался главой района.

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Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени главу Октябрьского района Челябинской области Михаила Молчана. Соответствующий указ подписан 18 апреля. Согласно документу, Молчан Михаил Иванович, глава Октябрьского муниципального района Челябинской области, удостоился награды за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Указ о награждении Молчана опубликован на официальном портале правовых актов. Молчану 66 лет. Он впервые был избран главой Октябрьского района в 1996 году. В 2005 году он не стал избираться на третий срок, и местные элиты попросили его выдвинуть кандидатуру в 2010 году. С того времени он еще трижды избирался главой района.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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