Путин наградил главу челябинского района

Михаил Молчан награжден медалью орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени главу Октябрьского района Челябинской области Михаила Молчана. Соответствующий указ подписан 18 апреля.

Согласно документу, Молчан Михаил Иванович, глава Октябрьского муниципального района Челябинской области, удостоился награды за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Указ о награждении Молчана опубликован на официальном портале правовых актов.

Молчану 66 лет. Он впервые был избран главой Октябрьского района в 1996 году. В 2005 году он не стал избираться на третий срок, и местные элиты попросили его выдвинуть кандидатуру в 2010 году. С того времени он еще трижды избирался главой района.