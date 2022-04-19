Сбор и отправку груза курировала организация «Ветеранов Афганистана и Чечни» Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Груз с гуманитарной помощью для жителей Мариуполя, отправленный из Магнитогорска (Челябинская область) 14 апреля, достиг конечной точки. Жители города, плача от радости, выходят из подвалов, и встречают машину с помощью.

«Народ собирается. Выходят из подвалов, из ближайших домов. В Донецке перегрузили часть груза в военный грузовик. Ожидается три таких рейса из Донецка в Мариуполь», — рассказал один из магнитогорцев, сопровождающих груз, на видео в группе «Центра патриотического воспитания молодежи Магнитогорска» в соцсети «ВКонтакте».

Магнитогорец добавил, что на фуре в Мариуполь подъезжать строго запрещено. По словам мужчины, в городе много осколков, много стреляют. Активист пояснил, что все товары, доставленные из Магнитогорска, будут распределены между жителями поровну.

Сбор и отправка гуманитарного груза и Магнитогорска прошли под патронажем общественной организации «Ветераны Афганистана и Чечни». 14 апреля они организовали отправку груза в Мариуполь. Довезти груз до Мариуполя вызвался один из участников организации.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Как сообщил президент, операция призвана завершить боевые действия на Донбассе, жители которого восемь лет подвергались геноциду со стороны армии Украины. По сообщениям Минобороны, ежедневно российская сторона открывает гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей.