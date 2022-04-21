Челябинского экс-губернатора оставили без 10 млн рублей

Арестованная на счетах Бориса Дубровского сумма приблизилась к 85 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Более 10,5 млн рублей арестовано на счетах экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в рамках дела о банкротстве контролируемого его семьей ПО «Монтажник». Это следует из базы судебных дел.

«Ходатайство конкурсного управляющего о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Наложить арест на имущество, принадлежащее Дубровскому Борису Александровичу в пределах размера заявленных требований (10 млн 458 тысяч 186 рублей), за исключением денежных средств на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума в месяц», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Суд вынес данное решение по ходатайству конкурсного управляющего Елены Соломки о принятии дополнительных обеспечительных мер. Ранее та же инстанция удовлетворила ходатайство ПО «Монтажник» о наложении ареста на имущество экс-чиновника на сумму в 73,4 млн рублей. Столько компания перечислила на счета Дубровского летом 2020 года, когда он перестал руководить регионом. Однако приставы арестовали счета Дубровского не на 73,4 млн рублей, а на 116 млн рублей, после чего тот подал в суд на ФССП и добился, чтобы ему вернули контроль над значительной частью денег.

После этого Соломка вновь обратилась в суд с просьбой увеличить размер требований на сумму процентов за пользование денежными средствами. Это ходатайство и было удовлетворено. Конкурсный управляющий и представители семьи Дубровских не комментируют обстоятельства, связанные с процессом.

ПО «Монтажник» Дубровские приобрели в 2018 году, когда Дубровский-старший руководил регионом и добился проведения на Южном Урале саммитов ШОС и БРИКС, назначенных на 2020 год. «Монтажник» предполагался исполнителем контракта на возведение конгресс-холла для форума, который должен был появиться на реке Миасс в Челябинске.После освоения нескольких миллиардов рублей из бюджета стройку остановили, и началось расследование связанных с ней уголовных дел. Бывший директор «Монтажника» Алексей Павлюк арестован, ему предъявили обвинения по семи статьями Уголовного Кодекса. После этого топ-менеджер заявил, что в произошедшем виноваты Дубровские.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам