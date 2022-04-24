Пожара мог возникнуть из-за участников сплава Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области в национальном парке «Зигальга» вспыхнул пожар возле реки Юрюзань. Об этом 25 апреля сообщили в самом нацпарке.

«Возгорание обнаружили с помощью системы космического мониторинга рано утром 24 апреля. В борьбе с огнем на территории нацпарка „Зигальга“ участвовали 7 человек. Ситуация осложнялась тем, что добраться к месту ЧП можно было только на лодке», — написали представители пресс-службы организации в группе «Национальный парк „Зигальга“» в соцсети «ВКонтакте».

На локализацию пожара потребовалось больше 12 часов. Сейчас сотрудники службы охраны «Зигальги» продолжают следить за ситуацией. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать незатушенный костер, который оставили участники одного из сплавов.

В прошлом году первые пожары у границ национального парка были зафиксированы 1 мая. В этом году сезон сплавов начался раньше.

Пожар в нацпарке «Зигальга»« локализован, но до конца не потушен Группа национальный парк „Зигальга“» во «ВКонтакте»