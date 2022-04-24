24 апреля 2022
23 апреля 2022

В Пермский край вернулись участники спецоперации на Украине

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Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Екатеринбург, росгвардия
Пермские бойцы Росгвардии вернулись из Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пермские бойцы Росгвардии, участвовавшие в спецоперации на Украине, вернулись домой. О встрече рассказал в соцсетях глава города Березники Константин Светлаков.

«В Березники вернулись бойцы, участвовавшие в спецоперации по защите жителей Донбасса. Это сотрудники сводного подразделения Управления Росгвардии по Пермскому краю. Бойцов встречали жены, дети, близкие, сослуживцы», — написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Российская спецоперация на территории Украины идет с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, основные ее цели — денацификация и демилитаризация соседней страны, а также помощь республикам Донбасса.

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Пермские бойцы Росгвардии, участвовавшие в спецоперации на Украине, вернулись домой. О встрече рассказал в соцсетях глава города Березники Константин Светлаков. «В Березники вернулись бойцы, участвовавшие в спецоперации по защите жителей Донбасса. Это сотрудники сводного подразделения Управления Росгвардии по Пермскому краю. Бойцов встречали жены, дети, близкие, сослуживцы», — написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Российская спецоперация на территории Украины идет с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, основные ее цели — денацификация и демилитаризация соседней страны, а также помощь республикам Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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