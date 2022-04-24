В Пермский край вернулись участники спецоперации на Украине

25 апреля 2022 в 12:22 Размер текста - 17 +

Пермские бойцы Росгвардии вернулись из Украины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пермские бойцы Росгвардии, участвовавшие в спецоперации на Украине, вернулись домой. О встрече рассказал в соцсетях глава города Березники Константин Светлаков. «В Березники вернулись бойцы, участвовавшие в спецоперации по защите жителей Донбасса. Это сотрудники сводного подразделения Управления Росгвардии по Пермскому краю. Бойцов встречали жены, дети, близкие, сослуживцы», — написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Российская спецоперация на территории Украины идет с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, основные ее цели — денацификация и демилитаризация соседней страны, а также помощь республикам Донбасса. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Пермские бойцы Росгвардии, участвовавшие в спецоперации на Украине, вернулись домой. О встрече рассказал в соцсетях глава города Березники Константин Светлаков. «В Березники вернулись бойцы, участвовавшие в спецоперации по защите жителей Донбасса. Это сотрудники сводного подразделения Управления Росгвардии по Пермскому краю. Бойцов встречали жены, дети, близкие, сослуживцы», — написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Российская спецоперация на территории Украины идет с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, основные ее цели — денацификация и демилитаризация соседней страны, а также помощь республикам Донбасса.