В Пермский край вернулись участники спецоперации на Украине

Пермские бойцы Росгвардии, участвовавшие в спецоперации на Украине, вернулись домой. О встрече рассказал в соцсетях глава города Березники Константин Светлаков.
«В Березники вернулись бойцы, участвовавшие в спецоперации по защите жителей Донбасса. Это сотрудники сводного подразделения Управления Росгвардии по Пермскому краю. Бойцов встречали жены, дети, близкие, сослуживцы», — написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Российская спецоперация на территории Украины идет с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, основные ее цели — денацификация и демилитаризация соседней страны, а также помощь республикам Донбасса.
Пермские бойцы Росгвардии, участвовавшие в спецоперации на Украине, вернулись домой. О встрече рассказал в соцсетях глава города Березники Константин Светлаков. «В Березники вернулись бойцы, участвовавшие в спецоперации по защите жителей Донбасса. Это сотрудники сводного подразделения Управления Росгвардии по Пермскому краю. Бойцов встречали жены, дети, близкие, сослуживцы», — написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Российская спецоперация на территории Украины идет с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, основные ее цели — денацификация и демилитаризация соседней страны, а также помощь республикам Донбасса.