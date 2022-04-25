В России объявили о глобальной перестройке образования

Российские школьники стали участниками новой просветительской программы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российская сфера образования смогла избежать последствий внешних кибератак благодаря реформаторской программе по цифровизации образования, запущенной еще в 2021 году. Об этом в ходе выступления перед учащимися школ заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Лекции именитых спикеров в школах РФ проводятся в рамках просветительской акции «Поделись своим Знанием. Новые горизонты» Российского общества «Знание».

«В последнее время наша страна столкнулась с беспрецедентным внешним давлением. (…) Но отечественная сфера образования заранее начала готовиться к полноценному и независимому от зарубежных стран, качественному и безопасному функционированию своих сервисов. Еще в 2021 в 15 регионах нашей страны был запущен эксперимент по внедрению Цифровой образовательной среды. Он подразумевает создание платформы ФГИС „Моя Школа“, а также сервиса видео-коммуникаций „Сферум“», — цитируют Кравцова в пресс-релизе «Знания».

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, в свою очередь, рассказал о преимуществах самой просветительской акции «Поделись своим Знанием». В ее рамках «пройдет более 5 тысяч встреч в школах с руководителями как государственных органов, так и крупных компаний; великими российскими спортсменами; выдающимися учеными и состоявшимися бизнесменами», — отметил спикер.

Санкционное давление западных стран, увеличение числа кибератак и многочисленных провокаций началось после объявление Президентом РФ спецоперации на территории Украины. в качестве основных целей операции российский лидер заявлял денацификацию и демилитаризацию страны.

Так, в результате цифровой и информационной войны сайты арбитражных судов России подверглись массовым кибератакам. Помимо этого, хакерам удалось взломать сайты российских органов власти, среди которых оказались страницы МВД, ФССП, ФСИН Минкультуры, ФАС, Минэнерго и Росстата.

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