25 апреля 2022

МВД проверит данные об избиении ребенка в садике Екатеринбурга. Новости URA.RU работают

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг в поддержку оппозиции на Пушкинской площади. Москва, мвд, шеврон, митинг, полиция, шеврон мвд, полициейский, шеврон полиция
Силовики проведут проверку в муниципальном детском саду Екатеринбурга Фото:

Управление МВД России по Екатеринбургу отреагировало на сообщение URA.RU о жестком обращении с детьми в детском саду №539. Родители семилетней девочки утверждают, что ребенок подвергался физическому насилию со стороны воспитателя. Силовики проведут проверку в муниципальном учреждении. Об этом агентству сообщили в пресс-службе ведомства.

«Информация, опубликованная в СМИ, зарегистрирована в отделе полиции №9. Сотрудники службы по делам несовершеннолетних проверят изложенные сведения», — сказано в сообщении.

Конфликт разгорелся в муниципальном детсаду Екатеринбурга. Дочь пожаловалась родителям, что педагог била ее и заклеивала рот скотчем. Девочка просила родителей никому не говорить о происходящем, так как воспитатель запугивала детей и требовала, чтобы они молчали и никому не жаловались. Не добившись каких-либо действий от руководства детского сада, мужчина был вынужден перевести дочку в другой садик.

Ранее URA.RU писало, что третьеклассник школы № 16, что в Академическом районе, ушел на домашнее обучение. Причиной такого решения семьи стал буллинг со стороны классного руководителя Ирины Беловой, который продолжался больше двух лет. Неприятности у Саши начались уже в 1 классе, с мелочей. Потерялась сменная обувь — мальчик переживал, плакал, но учительница, по словам мамы, никак не отреагировала.

Буллинг — это постоянные, намеренные и негативные действия, направленные на одного и того же ребенка со стороны другого ребенка, группы детей или взрослых.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если вы подверглись оскорблениям или буллингу, либо столкнулись с любой другой угрозой безопасности, вы всегда можете сообщить нам об этом напрямую.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво».

Управление МВД России по Екатеринбургу отреагировало на сообщение URA.RU о жестком обращении с детьми в детском саду №539. Родители семилетней девочки утверждают, что ребенок подвергался физическому насилию со стороны воспитателя. Силовики проведут проверку в муниципальном учреждении. Об этом агентству сообщили в пресс-службе ведомства. «Информация, опубликованная в СМИ, зарегистрирована в отделе полиции №9. Сотрудники службы по делам несовершеннолетних проверят изложенные сведения», — сказано в сообщении. Конфликт разгорелся в муниципальном детсаду Екатеринбурга. Дочь пожаловалась родителям, что педагог била ее и заклеивала рот скотчем. Девочка просила родителей никому не говорить о происходящем, так как воспитатель запугивала детей и требовала, чтобы они молчали и никому не жаловались. Не добившись каких-либо действий от руководства детского сада, мужчина был вынужден перевести дочку в другой садик. Ранее URA.RU писало, что третьеклассник школы № 16, что в Академическом районе, ушел на домашнее обучение. Причиной такого решения семьи стал буллинг со стороны классного руководителя Ирины Беловой, который продолжался больше двух лет. Неприятности у Саши начались уже в 1 классе, с мелочей. Потерялась сменная обувь — мальчик переживал, плакал, но учительница, по словам мамы, никак не отреагировала. Буллинг — это постоянные, намеренные и негативные действия, направленные на одного и того же ребенка со стороны другого ребенка, группы детей или взрослых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...