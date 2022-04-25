Силовики проведут проверку в муниципальном детском саду Екатеринбурга Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Управление МВД России по Екатеринбургу отреагировало на сообщение URA.RU о жестком обращении с детьми в детском саду №539. Родители семилетней девочки утверждают, что ребенок подвергался физическому насилию со стороны воспитателя. Силовики проведут проверку в муниципальном учреждении. Об этом агентству сообщили в пресс-службе ведомства.

«Информация, опубликованная в СМИ, зарегистрирована в отделе полиции №9. Сотрудники службы по делам несовершеннолетних проверят изложенные сведения», — сказано в сообщении.

Конфликт разгорелся в муниципальном детсаду Екатеринбурга. Дочь пожаловалась родителям, что педагог била ее и заклеивала рот скотчем. Девочка просила родителей никому не говорить о происходящем, так как воспитатель запугивала детей и требовала, чтобы они молчали и никому не жаловались. Не добившись каких-либо действий от руководства детского сада, мужчина был вынужден перевести дочку в другой садик.

Ранее URA.RU писало, что третьеклассник школы № 16, что в Академическом районе, ушел на домашнее обучение. Причиной такого решения семьи стал буллинг со стороны классного руководителя Ирины Беловой, который продолжался больше двух лет. Неприятности у Саши начались уже в 1 классе, с мелочей. Потерялась сменная обувь — мальчик переживал, плакал, но учительница, по словам мамы, никак не отреагировала.

Буллинг — это постоянные, намеренные и негативные действия, направленные на одного и того же ребенка со стороны другого ребенка, группы детей или взрослых.

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