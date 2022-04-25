Свердловский комбинат сделал 600 кг масла из 100 кг молока

26 апреля 2022 в 16:49 Размер текста - 17 +

Опасное сливочное масло могло попасть на стол школьникам Фото: Денис Моргунов © URA.RU Слоботуринский молочный комбинат «Надежда» по документам изготовил 600 килограммов сливочного масла из 100 килограммов сырья. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Свердловской области. «АО «Слободотуринский молочный комбинат «Надежда» оформило на сливочное масло жирностью 72,5% производственный ветеринарный документ, в котором были указаны недостоверные сведения относительно сырья. Так, при производстве 608,8 кг масла было использовано лишь 109,5 кг сырья», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Установить, за счет чего почти в шесть раз произошло увеличение готовой продукции, не удалось, что специалисты расценили как фальсификацию. Примечательно, что опасное масло было отправлено в школьную столовую. В итоге предприятие было блокировано в информационной системе «Ветис.Паспорт», а в школу направлено письмо с просьбой изъять из оборота опасный продукт. Также материалы о фальсифицированном масле будут направлены в полицию и налоговую службу. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .



Слоботуринский молочный комбинат «Надежда» по документам изготовил 600 килограммов сливочного масла из 100 килограммов сырья. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Свердловской области. «АО «Слободотуринский молочный комбинат «Надежда» оформило на сливочное масло жирностью 72,5% производственный ветеринарный документ, в котором были указаны недостоверные сведения относительно сырья. Так, при производстве 608,8 кг масла было использовано лишь 109,5 кг сырья», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Установить, за счет чего почти в шесть раз произошло увеличение готовой продукции, не удалось, что специалисты расценили как фальсификацию. Примечательно, что опасное масло было отправлено в школьную столовую. В итоге предприятие было блокировано в информационной системе «Ветис.Паспорт», а в школу направлено письмо с просьбой изъять из оборота опасный продукт. Также материалы о фальсифицированном масле будут направлены в полицию и налоговую службу.