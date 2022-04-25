Свердловский комбинат сделал 600 кг масла из 100 кг молока

Слоботуринский молочный комбинат «Надежда» по документам изготовил 600 килограммов сливочного масла из 100 килограммов сырья. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Свердловской области.
«АО «Слободотуринский молочный комбинат «Надежда» оформило на сливочное масло жирностью 72,5% производственный ветеринарный документ, в котором были указаны недостоверные сведения относительно сырья. Так, при производстве 608,8 кг масла было использовано лишь 109,5 кг сырья», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Установить, за счет чего почти в шесть раз произошло увеличение готовой продукции, не удалось, что специалисты расценили как фальсификацию. Примечательно, что опасное масло было отправлено в школьную столовую.
В итоге предприятие было блокировано в информационной системе «Ветис.Паспорт», а в школу направлено письмо с просьбой изъять из оборота опасный продукт. Также материалы о фальсифицированном масле будут направлены в полицию и налоговую службу.
Слоботуринский молочный комбинат «Надежда» по документам изготовил 600 килограммов сливочного масла из 100 килограммов сырья. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Свердловской области. «АО «Слободотуринский молочный комбинат «Надежда» оформило на сливочное масло жирностью 72,5% производственный ветеринарный документ, в котором были указаны недостоверные сведения относительно сырья. Так, при производстве 608,8 кг масла было использовано лишь 109,5 кг сырья», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Установить, за счет чего почти в шесть раз произошло увеличение готовой продукции, не удалось, что специалисты расценили как фальсификацию. Примечательно, что опасное масло было отправлено в школьную столовую. В итоге предприятие было блокировано в информационной системе «Ветис.Паспорт», а в школу направлено письмо с просьбой изъять из оборота опасный продукт. Также материалы о фальсифицированном масле будут направлены в полицию и налоговую службу.