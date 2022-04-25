В праздники в Екатеринбурге займутся ремонтом трамвайных путей

Ремонт трамвайных путей продлится с 1 по 4 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 1 по 4 мая в Екатеринбурге изменят маршруты автобуса и трамваев из-за ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Московской и Куйбышева. Информация об этом появилась на сайте администрации города.

«Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие „Городской транспорт“ в праздничные дни ограничит движение на перекрестке улиц Московской и Куйбышева для ремонта трамвайных путей», — говорится в сообщении. Также уточняется, что работы будут проводиться с 1 мая с 23.00 до 4 мая до 6.00.

Из-за ремонтных работ будет изменен маршрут автобуса № 46: вместо остановки «Серова» общественный транспорт пройдет через станцию «Большакова», также перестанут ходить трамваи № 32 и 33. Объезд ремонтируемого участка будет организован по улицам Радищева, Шейнкмана, Московская и Большакова.