25 апреля 2022

В праздники в Екатеринбурге займутся ремонтом трамвайных путей

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Пятьдесят шестой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, общественный транспорт, проспект ленина, трамвай
Ремонт трамвайных путей продлится с 1 по 4 мая Фото:

С 1 по 4 мая в Екатеринбурге изменят маршруты автобуса и трамваев из-за ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Московской и Куйбышева. Информация об этом появилась на сайте администрации города.

«Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие „Городской транспорт“ в праздничные дни ограничит движение на перекрестке улиц Московской и Куйбышева для ремонта трамвайных путей», — говорится в сообщении. Также уточняется, что работы будут проводиться с 1 мая с 23.00 до 4 мая до 6.00.

Из-за ремонтных работ будет изменен маршрут автобуса № 46: вместо остановки «Серова» общественный транспорт пройдет через станцию «Большакова», также перестанут ходить трамваи № 32 и 33. Объезд ремонтируемого участка будет организован по улицам Радищева, Шейнкмана, Московская и Большакова.

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С 1 по 4 мая в Екатеринбурге изменят маршруты автобуса и трамваев из-за ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Московской и Куйбышева. Информация об этом появилась на сайте администрации города. «Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие „Городской транспорт“ в праздничные дни ограничит движение на перекрестке улиц Московской и Куйбышева для ремонта трамвайных путей», — говорится в сообщении. Также уточняется, что работы будут проводиться с 1 мая с 23.00 до 4 мая до 6.00. Из-за ремонтных работ будет изменен маршрут автобуса № 46: вместо остановки «Серова» общественный транспорт пройдет через станцию «Большакова», также перестанут ходить трамваи № 32 и 33. Объезд ремонтируемого участка будет организован по улицам Радищева, Шейнкмана, Московская и Большакова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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