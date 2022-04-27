В Екатеринбург прибыли дипломаты иностранных государств

Членам делегации очень понравилось в Екатеринбурге Фото: «Сима-ленд»

27 апреля послы и представители дипмиссий нескольких десятков иностранных государств посетили компанию «Сима-ленд». Руководство компании устроило гостям экскурсию и рассказало о разноплановой российской и международной деятельности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Дипломаты из стран Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки посетили „Сима-ленд“ с официальным визитом. Всего посетили Екатеринбург 29 высокопоставленных лиц. Гости искренне восхитились жизненной энергией сотрудников и масштабами компании», — рассказали в «Сима-ленде».

Члены делегации были поражены масштабом и убранством компании. «Готовились к тому, что нам покажут обычный офис, а потому были приятно удивлены, увидев необычное и яркое пространство. Такого мы еще не встречали в России», — поделился один из послов.

Среди присутствующих были атташе по культуре и образованию при посольстве Египта Мохамед Ибрахим Мохамед Эльсергани, посол Ливии Альмаграви Эмхемед. Гостем из Латинской Америки стал посол Эквадора Хуан Фернандо Ольгин Флорес и другие.

Приезд зарубежной делегации приурочен к международному дипломатическому форуму, который состоялся в рамках XII Евразийского экономического форума молодежи. Мероприятие посвятили обсуждению существующих экономических проблем. Участники форума отметили, что в нынешней экономической ситуации особенно важно расширять контакты с дружественными странами.

Фото: «Сима-ленд»

Фото: «Сима-ленд»

Фото: «Сима-ленд»