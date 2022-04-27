«Екатеринбург Арена» стала лучшим футбольным стадионом в стране

Стадион завоевал национальной премию Sport Facilities Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

«Екатеринбург Арена» стала победителем в рамках форума SportB2B Expo&Forum в номинации «Лучший футбольный стадион». Об этом сообщили на официальном сайте «Екатеринбург Арены».

«26 апреля в Москве состоялось вручении национальной премии Sport Facilities. „Екатеринбург Арена“ признана лучшим футбольным стадионом в России за 2021 год», — говорится в сообщении.

За 2021 год на стадионе было проведено свыше 280 мероприятий, среди которых футбольные матчи, тест-драйвы Audi, BMW, «Ночь музеев», «Ночь музыки» и другие спортивно-развлекательные мероприятия. Кроме того, были реализованы проекты по улучшению стадиона.

Наш стадион обошел «Газпром Арену», «ВТБ Арену», «РЖД Арену» и другие Фото: Наталья Чернохатова @ URA.RU