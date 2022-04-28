Российские власти ввели новые льготы для россиян и бизнеса

Михаил Мишустин рассказал о новых мерах поддержки россиян
новость из сюжетаЭкономический кризис 2020-2022
Правительство России расширило меры поддержки врачей, предприятий транспортной отрасли и ЖКХ и агросектора. О нововведениях рассказали в официальном telegram-канале правительства.
- Системообразующие предприятия агросектора смогут получить повышенные льготы оборотного кредита до 7 миллиардов рублей. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, дополнительные средства помогут аграриям выполнять задачи обеспечения продовольственной безопасности.
- На предоставление льготных кредитов предприятиям транспортной отрасли правительство выделило 16,7 миллиардов рублей. Ставка кредита для них не будет превышать 11% годовых на срок до 12 месяцев, а максимальный размер займа составит 10 миллиардов, отметили в официальном источнике.
- На льготное кредитование предприятий ЖКХ правительство выделит более 2,8 миллиардов рублей. Так, компании смогут получить кредит на льготных условиях до 5 миллиардов.
- Помимо этого, правительство расширило поддержку врачей, работающих в сельской местности. Студенты-медики, выпускники колледжей и вузов из малых городов и сел смогут получить выплаты от 1 до 1,5 миллиона рублей молодым врачам и от 500 до 750 тысяч фельдшерам, акушеркам и медсестрам при работе на удаленных и труднодоступных территориях. На Дальнем Востоке, Крайнем Севере и в регионах Арктической зоны выплаты составят 2 и 1 миллион рублей.