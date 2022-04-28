Российские власти ввели новые льготы для россиян и бизнеса

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XVI Съезд Единой России, первый день. Москва, портрет, мишустин михаил
Михаил Мишустин рассказал о новых мерах поддержки россиян Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2022

Правительство России расширило меры поддержки врачей, предприятий транспортной отрасли и ЖКХ и агросектора. О нововведениях рассказали в официальном telegram-канале правительства.

  • Системообразующие предприятия агросектора смогут получить повышенные льготы оборотного кредита до 7 миллиардов рублей. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, дополнительные средства помогут аграриям выполнять задачи обеспечения продовольственной безопасности.
  • На предоставление льготных кредитов предприятиям транспортной отрасли правительство выделило 16,7 миллиардов рублей. Ставка кредита для них не будет превышать 11% годовых на срок до 12 месяцев, а максимальный размер займа составит 10 миллиардов, отметили в официальном источнике.
  • На льготное кредитование предприятий ЖКХ правительство выделит более 2,8 миллиардов рублей. Так, компании смогут получить кредит на льготных условиях до 5 миллиардов.
  • Помимо этого, правительство расширило поддержку врачей, работающих в сельской местности. Студенты-медики, выпускники колледжей и вузов из малых городов и сел смогут получить выплаты от 1 до 1,5 миллиона рублей молодым врачам и от 500 до 750 тысяч фельдшерам, акушеркам и медсестрам при работе на удаленных и труднодоступных территориях. На Дальнем Востоке, Крайнем Севере и в регионах Арктической зоны выплаты составят 2 и 1 миллион рублей.

Правительство России расширило меры поддержки врачей, предприятий транспортной отрасли и ЖКХ и агросектора. О нововведениях рассказали в официальном telegram-канале правительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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