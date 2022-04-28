Перед майскими праздниками температура в Челябинской области опустится ниже нуля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Летнее тепло, установившееся в Челябинской области, к майским праздникам сменится дождями и резким похолоданием. Это следует из прогноза регионального ЦГМС.

«В ночь на субботу, 30 апреля, в регион придут дожди. На севере Челябинской области температура опустится до минус 3 градусов. На протяжении всех суток 1 мая дожди будут продолжаться, а предпраздничной ночью ожидаются заморозки до минус 2 градусов», — пояснили URA.RU в гидрометцентре.

Днем 30 апреля и 1 мая синоптики обещают челябинцам от 11 до 16 градусов тепла. Это существенно меньше почти 30-градусной жары, которая пришла на Южный Урал в середине недели. Также ожидается довольно сильный — до 9 метров в секунду — северный ветер.

Скрин:сайт челябинского ЦГМС