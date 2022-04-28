28 апреля 2022

В Челябинскую область придут заморозки и дожди. Скрин

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Морозы. Курган, снег, рябина, иней, погода, заморозки, заморозки, холод, похолодание
Перед майскими праздниками температура в Челябинской области опустится ниже нуля Фото:

Летнее тепло, установившееся в Челябинской области, к майским праздникам сменится дождями и резким похолоданием. Это следует из прогноза регионального ЦГМС.

«В ночь на субботу, 30 апреля, в регион придут дожди. На севере Челябинской области температура опустится до минус 3 градусов. На протяжении всех суток 1 мая дожди будут продолжаться, а предпраздничной ночью ожидаются заморозки до минус 2 градусов», — пояснили URA.RU в гидрометцентре.

Днем 30 апреля и 1 мая синоптики обещают челябинцам от 11 до 16 градусов тепла. Это существенно меньше почти 30-градусной жары, которая пришла на Южный Урал в середине недели. Также ожидается довольно сильный — до 9 метров в секунду — северный ветер.

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Летнее тепло, установившееся в Челябинской области, к майским праздникам сменится дождями и резким похолоданием. Это следует из прогноза регионального ЦГМС. «В ночь на субботу, 30 апреля, в регион придут дожди. На севере Челябинской области температура опустится до минус 3 градусов. На протяжении всех суток 1 мая дожди будут продолжаться, а предпраздничной ночью ожидаются заморозки до минус 2 градусов», — пояснили URA.RU в гидрометцентре. Днем 30 апреля и 1 мая синоптики обещают челябинцам от 11 до 16 градусов тепла. Это существенно меньше почти 30-градусной жары, которая пришла на Южный Урал в середине недели. Также ожидается довольно сильный — до 9 метров в секунду — северный ветер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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