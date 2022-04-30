На Южном Уране продолжаются ночные заморозки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области ночные заморозки задержатся еще на сутки. Об этом говорится в прогнозе регионального ЦГМС.

«В ночь на 2 мая, в регионе ожидается 0,+2, местами заморозки до -3. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем 2 мая ожидается +9,+14», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики на майские праздники обещали резкую перемену погоды с 30 градусов тепла до заморозков и дождей. Кроме того, ветер ко 2 мая сменится на северный, его порывы достигнут 15 метров в секунду.

Такую погоду обещают синоптики на 2 мая