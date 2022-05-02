02 мая 2022

В Свердловской области поезд сошел с рельсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний город. Пермь, рельсы, железная дверь, поезд
Локомотив быстро вернули на рельсы (архивное фото) Фото:

В Верхотурье (Свердловская область) с рельсов сошел локомотив. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«На подъездном пути возле станции Верхотурье произошел сход колесной пары локомотива ТЭМ-2 без опрокидывания», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Там подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал.

Путями, с которых сошел локомотив, владеет предприниматель. Проблема была быстро решена и другие локомотивы не были задержаны. Серовская транспортная прокуратура начала проверку, в ходе которой установит причины схода поезда с рельсов. Также там проследят за тем, как на железной дороге соблюдают законы.

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В Верхотурье (Свердловская область) с рельсов сошел локомотив. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. «На подъездном пути возле станции Верхотурье произошел сход колесной пары локомотива ТЭМ-2 без опрокидывания», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Там подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал. Путями, с которых сошел локомотив, владеет предприниматель. Проблема была быстро решена и другие локомотивы не были задержаны. Серовская транспортная прокуратура начала проверку, в ходе которой установит причины схода поезда с рельсов. Также там проследят за тем, как на железной дороге соблюдают законы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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