В Свердловской области поезд сошел с рельсов

03 мая 2022 в 13:08 Размер текста - 17 +

Локомотив быстро вернули на рельсы (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Верхотурье (Свердловская область) с рельсов сошел локомотив. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. «На подъездном пути возле станции Верхотурье произошел сход колесной пары локомотива ТЭМ-2 без опрокидывания», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Там подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал. Путями, с которых сошел локомотив, владеет предприниматель. Проблема была быстро решена и другие локомотивы не были задержаны. Серовская транспортная прокуратура начала проверку, в ходе которой установит причины схода поезда с рельсов. Также там проследят за тем, как на железной дороге соблюдают законы. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В Верхотурье (Свердловская область) с рельсов сошел локомотив. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. «На подъездном пути возле станции Верхотурье произошел сход колесной пары локомотива ТЭМ-2 без опрокидывания», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Там подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал. Путями, с которых сошел локомотив, владеет предприниматель. Проблема была быстро решена и другие локомотивы не были задержаны. Серовская транспортная прокуратура начала проверку, в ходе которой установит причины схода поезда с рельсов. Также там проследят за тем, как на железной дороге соблюдают законы.